عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

مدير الصحة العالمية يعبر عن قلقه البالغ من استهداف مستشفى غاندي في طهران

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
مدير الصحة العالمية يعبر عن قلقه البالغ من استهداف مستشفى غاندي في طهران
کتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أن "الأنباء عن تضرر مستشفى غاندي في طهران أثناء قصف العاصمة الإيرانية اليوم مثيرة للقلق البالغ".

واعرب غيبرييسوس، عن بالغ قلقه إزاء الأنباء عن قصف هذا المستشفى أثناء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تعمل على التأكد من الحادث، لكن هذا يذكر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تأثر المنشآت الطبية بالنزاع المستمر".

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد أفادت في وقت سابق من يوم الأحد بأن مستشفى غاندي في وسط طهران تعرض لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة.

يذكر أن الولايات المتحدة وكبان "إسرائيل" اللقيط، أطلقتا عملية عسكرية ضد إيران منذ صباح السبت 28 فبراير.

بدورها، توجه إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة ومواقع في الكيان المحتل لفلسطين.

اقرأ المزيد:

مشفى غاندي ومقر الاذاعة والتلفزيون بطهران يتعرضان لقصف امريكي صهيوني

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مشفى غاندي ومقر الاذاعة والتلفزيون بطهران يتعرضان لقصف امريكي صهيوني

مشفى غاندي ومقر الاذاعة والتلفزيون بطهران يتعرضان لقصف امريكي صهيوني

الیونسکو تدين بشدة جريمة الهجوم الصهيوني على مدرسة في جنوب ايران

الیونسکو تدين بشدة جريمة الهجوم الصهيوني على مدرسة في جنوب ايران

0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط