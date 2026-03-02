مدير الصحة العالمية يعبر عن قلقه البالغ من استهداف مستشفى غاندي في طهران

واعرب غيبرييسوس، عن بالغ قلقه إزاء الأنباء عن قصف هذا المستشفى أثناء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تعمل على التأكد من الحادث، لكن هذا يذكر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تأثر المنشآت الطبية بالنزاع المستمر".

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد أفادت في وقت سابق من يوم الأحد بأن مستشفى غاندي في وسط طهران تعرض لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة.

يذكر أن الولايات المتحدة وكبان "إسرائيل" اللقيط، أطلقتا عملية عسكرية ضد إيران منذ صباح السبت 28 فبراير.

بدورها، توجه إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة ومواقع في الكيان المحتل لفلسطين.

