صحة لبنان: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني

أعلنت ذلك وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان جاء في تفاصيله: أن "غارات العدو الصهيوني على الضاحية والجنوب أدت في حصيلة أولية غير نهائية حتى الساعة إلى استشهاد 31 شخصًا، وإصابة149 آخرين بجروح.

توزعت الحصيلة على الشكل التالي:

الضاحية: 20 شهيدًا و 91 جريحًا.

الجنوب: 11 شهيدًا و 58 جريحًا.

وكان العدو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان سكنية، ما أدى إلى دمار في المكان وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدفت الغارات مبان سكنية في حارة حريك وشارع الجاموس.

وبالتزامن، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، شملت خربة سلم، وبير السلاسل، والشهابية، ودير قانون النهر، والسلطانية، وحاروف، واللبونة.

وأعلنت قناة المنار، أن الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة تول واستهدف سيارة في بلدة حاروف في قضاء النبطية.