أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

صحة لبنان: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش
صحة لبنان: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني
استشهد 31 لبنانيا واصيب 149 اخرون بغارات العدو الصهيوني التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني.

أعلنت ذلك وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان جاء في تفاصيله: أن "غارات العدو الصهيوني على الضاحية والجنوب أدت في حصيلة أولية غير نهائية حتى الساعة إلى استشهاد 31 شخصًا، وإصابة149 آخرين بجروح.

توزعت الحصيلة على الشكل التالي:

الضاحية: 20 شهيدًا و 91 جريحًا.

الجنوب: 11 شهيدًا و 58 جريحًا.

عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان

وكان العدو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان سكنية، ما أدى إلى دمار في المكان وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدفت الغارات مبان سكنية في حارة حريك وشارع الجاموس.

وبالتزامن، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، شملت خربة سلم، وبير السلاسل، والشهابية، ودير قانون النهر، والسلطانية، وحاروف، واللبونة.

وأعلنت قناة المنار، أن الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة تول واستهدف سيارة في بلدة حاروف في قضاء النبطية.

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط