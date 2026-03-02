شاهد: عدوان اسرائيلي على مختلف مناطق بجنوب لبنان

و شن الاحتلال عدوانه الهمجي على مناطق بجنوب لبنان، في ظل نشر جيشه تهديدات مباشرة طالت فروع “جمعية مؤسسة القرض الحسن” في مختلف الأراضي اللبنانية.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدداً من فروع القرض الحسن في مناطق صور والنبطية والهرمل والبقاع، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وعلى صعيد الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت منذ منتصف الليل وحتى ساعات الظهر، سُجّل وقوع تسع غارات استهدفت مناطق متفرقة، توزعت بين حارة حريك وبرج البراجنة والصفير، إضافة إلى محلة الجاموس.

وفي ساعات الظهر، استهدف الاحتلال شقة سكنية في منطقة حي الأميركان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، قالت وزارة الصحة اللبنانية ان حصيلة ضحايا الغارات "الإسرائيلية" على لبنان وصلت إلى 52 شهيدًا و154 جريحًا.

وتواصل آليات البلديات العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض، فيما تتابع فرق الإسعاف عمليات انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.



