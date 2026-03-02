عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

شاهد: عدوان اسرائيلي على مختلف مناطق بجنوب لبنان

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدواناً جديداً على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبي لبنان كما دمّر مجمعاً سكنياً في منطقة برج البراجنة في الضاحية.

و شن الاحتلال عدوانه الهمجي على مناطق بجنوب لبنان، في ظل نشر جيشه تهديدات مباشرة طالت فروع “جمعية مؤسسة القرض الحسن” في مختلف الأراضي اللبنانية.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدداً من فروع القرض الحسن في مناطق صور والنبطية والهرمل والبقاع، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.
وعلى صعيد الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت منذ منتصف الليل وحتى ساعات الظهر، سُجّل وقوع تسع غارات استهدفت مناطق متفرقة، توزعت بين حارة حريك وبرج البراجنة والصفير، إضافة إلى محلة الجاموس.

وفي ساعات الظهر، استهدف الاحتلال شقة سكنية في منطقة حي الأميركان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، قالت وزارة الصحة اللبنانية ان حصيلة ضحايا الغارات "الإسرائيلية" على لبنان وصلت إلى 52 شهيدًا و154 جريحًا.

وتواصل آليات البلديات العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض، فيما تتابع فرق الإسعاف عمليات انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط