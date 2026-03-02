عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

رسالة قوة القدس بالحرس الثوري للاعداء: لا أمان لكم بعد اليوم في أي مكان

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش
رسالة قوة القدس بالحرس الثوري للاعداء: لا أمان لكم بعد اليوم في أي مكان
أصدر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بيانًا أعلن فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإرهابي هاجما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية وتجاهلًا للقيم الإنسانية.

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف المجاهد البطل وولي أمر المسلمين وقائد الصالحين الإمام علي خامنئي، إضافة إلى عدد من القادة البارزين والشعب الإيراني، ما أسفر عن استشهادهم.

وأضاف البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة تمثلان اليوم شجرة طيبة وقوية"، معتبرًا أن التهديدات والخسائر لم تزعزعهما، بل زادتهما قوة.

وبالنيابة عن القادة والمقاتلين في جبهة المقاومة، أعلن فيلق القدس: “إمامنا؛ نحن متمسكون بالعهود التي قطعناها معك، واليوم بعد أن تجاوز العدو كل الخطوط الحمراء للإنسانية والقوانين الدولية، نعتبره واجبًا شرعيًا علينا مواصلة القتال بكل قوة ضد الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية، ونفتح أبواب النار عليهم ولن نهدأ حتى هزيمة العدو”.

وأكد البيان أنه “يجب أن يعرف العدو أن أيامهم السعيدة قد انتهت، وأنه لن يكون لديهم أمان في أي مكان بالعالم، ولا حتى في منازلهم”.

وختم فيلق القدس بيانه بالإعلان للأمة الإسلامية ولكل دعاة الحرية في العالم أن "المقاومة لن تتوقف حتى القضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية، متعهدًا بالانتقام للمظلومين والشهداء من “الظالمين والمستكبرين، بإذن الله".

