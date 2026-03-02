رسالة قوة القدس بالحرس الثوري للاعداء: لا أمان لكم بعد اليوم في أي مكان

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف المجاهد البطل وولي أمر المسلمين وقائد الصالحين الإمام علي خامنئي، إضافة إلى عدد من القادة البارزين والشعب الإيراني، ما أسفر عن استشهادهم.

وأضاف البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة تمثلان اليوم شجرة طيبة وقوية"، معتبرًا أن التهديدات والخسائر لم تزعزعهما، بل زادتهما قوة.

وبالنيابة عن القادة والمقاتلين في جبهة المقاومة، أعلن فيلق القدس: “إمامنا؛ نحن متمسكون بالعهود التي قطعناها معك، واليوم بعد أن تجاوز العدو كل الخطوط الحمراء للإنسانية والقوانين الدولية، نعتبره واجبًا شرعيًا علينا مواصلة القتال بكل قوة ضد الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية، ونفتح أبواب النار عليهم ولن نهدأ حتى هزيمة العدو”.

وأكد البيان أنه “يجب أن يعرف العدو أن أيامهم السعيدة قد انتهت، وأنه لن يكون لديهم أمان في أي مكان بالعالم، ولا حتى في منازلهم”.

وختم فيلق القدس بيانه بالإعلان للأمة الإسلامية ولكل دعاة الحرية في العالم أن "المقاومة لن تتوقف حتى القضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية، متعهدًا بالانتقام للمظلومين والشهداء من “الظالمين والمستكبرين، بإذن الله".