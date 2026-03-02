بزشكيان: استهداف المرضى والاطفال انتهاك صارخ للمبادئ الانسانية

وكتب الرئيس بزشكيان في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم الاثنين: ان الهجوم على المستشفى هجوم على الحياة، والهجوم على المدرسة هجوم على مستقبل الشعب.

واضاف: ان استهداف المرضى والاطفال ينتهك المبادئ الانسانية بشكل صارخ.

واكد: انني اقف الى جانب الشعب المكلوم. الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تلتزم الصمت ولا تستسلم امام مثل هذه الجريمة.

يذكر انه خلال الهجوم الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الخبيث واميركا المجرمة ، على مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للفتيات ، استشهد 165 من التلميذات والكادر التعليمي واولياء الامور وجرح 95 اخرون.