الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: استهداف المرضى والاطفال انتهاك صارخ للمبادئ الانسانية
اعتبر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان استهداف المرضى والاطفال انتهاكا صارخا للمبادئ الانسانية.

وكتب الرئيس بزشكيان في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم الاثنين: ان الهجوم على المستشفى هجوم على الحياة، والهجوم على المدرسة هجوم على مستقبل الشعب.

واضاف: ان استهداف المرضى والاطفال ينتهك المبادئ الانسانية بشكل صارخ.

واكد: انني اقف الى جانب الشعب المكلوم. الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تلتزم الصمت ولا تستسلم امام مثل هذه الجريمة.

يذكر انه خلال الهجوم الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الخبيث واميركا المجرمة ، على مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للفتيات ، استشهد 165 من التلميذات والكادر التعليمي واولياء الامور وجرح 95 اخرون.

