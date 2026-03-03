عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

قصف 60 هدفا استراتيجيا و500 نقطة عسكرية لامريكا والكيان الصهيوني

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش
قصف 60 هدفا استراتيجيا و500 نقطة عسكرية لامريكا والكيان الصهيوني
اعلن الحرس الثوري الاسلامي انه قصف 50 هدفا استراتيجيا و500 نقط عسكرية تابعة لامريكا المجرمة والكيان الصهيوني المقيت بواسطة 700 مسيرة ومئات الصواريخ في اطار عمليات "الوعد الصادق 4".

وشرح الحرس الثوري في بيان تفاصيل الموجة الحادية عشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" وقال: ان الموجة الحادية عشرة من عمليات "الوعد الصادق 4"، تم تنفيذها في اليوم الثالث من العدوان على وطننا العزيز باجراء عمليات مركبة وواسعة النطاق ومكثفة بواسطة مجموعات العمليات البحرية والقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

واضاف البيان: ان مراكز الاستخبارات ومخازن الدعم العسكري الامريكي في منطقة الخليج الفارسي، ومجمع صناعات الاتصالات للجيش الصهيوني في بئر السبع واكثر من 20 نقطة في تل ابيب والقدس الغربية والجليل في المناطق المحتلة تم استهدافها بواسطة الصواريخ والمسيرات الايرانية.

وتابع: ان ابناء الشعب الغيارى في القوات المسلحة الايرانية منذ بداية الحرب وحتى الآن هاجموا 60 هدفا استراتيجيا و500 نقطة عسكرية تابعة لامريكا والكيان الصهيوني بواسطة اطلاق اكثر من 700 مسيرة ومئات الصواريخ وسجلوا رقما جديدا اكثر من اجمالي حرب الـ 12 في غضون 48 ساعة الماضية في الحرب مع الاعداء.

واضاف: ان الاعمال الوحشية والارهابية للجيش الامريكي والكيان الصهيوني ضد المدنيين الايرانيين المظلومين في الهجمات البربرية على المستشفيات والمدارس والاذاعة والتلفزيون والمراكز المدنية، ستزيد من ارادة القوات الملسحة الايرانية اكثر من قبل في الحرب بلا هوادة ضد الاعداء، وستوسع من مستوى العمليات العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

