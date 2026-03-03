قصف 60 هدفا استراتيجيا و500 نقطة عسكرية لامريكا والكيان الصهيوني

وشرح الحرس الثوري في بيان تفاصيل الموجة الحادية عشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" وقال: ان الموجة الحادية عشرة من عمليات "الوعد الصادق 4"، تم تنفيذها في اليوم الثالث من العدوان على وطننا العزيز باجراء عمليات مركبة وواسعة النطاق ومكثفة بواسطة مجموعات العمليات البحرية والقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

واضاف البيان: ان مراكز الاستخبارات ومخازن الدعم العسكري الامريكي في منطقة الخليج الفارسي، ومجمع صناعات الاتصالات للجيش الصهيوني في بئر السبع واكثر من 20 نقطة في تل ابيب والقدس الغربية والجليل في المناطق المحتلة تم استهدافها بواسطة الصواريخ والمسيرات الايرانية.

وتابع: ان ابناء الشعب الغيارى في القوات المسلحة الايرانية منذ بداية الحرب وحتى الآن هاجموا 60 هدفا استراتيجيا و500 نقطة عسكرية تابعة لامريكا والكيان الصهيوني بواسطة اطلاق اكثر من 700 مسيرة ومئات الصواريخ وسجلوا رقما جديدا اكثر من اجمالي حرب الـ 12 في غضون 48 ساعة الماضية في الحرب مع الاعداء.

واضاف: ان الاعمال الوحشية والارهابية للجيش الامريكي والكيان الصهيوني ضد المدنيين الايرانيين المظلومين في الهجمات البربرية على المستشفيات والمدارس والاذاعة والتلفزيون والمراكز المدنية، ستزيد من ارادة القوات الملسحة الايرانية اكثر من قبل في الحرب بلا هوادة ضد الاعداء، وستوسع من مستوى العمليات العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.