اطلاق الموجة 12 في عمليات الوعد الصادق 4

وجاء في بيان الحرس الثوري: ان الموجة 12 من عمليات "الوعد الصادق 4" نفذت على المستوى البحري وهاجمت الاهداف الثابتة والمتحركة للجيش الاميركي المعتدي في الكويت والامارات والبحرين ومضيق هرمز باطلاق 26 مسيرة هجومية و5 صواريخ بالستية، واظهرت الاجراء الحاسم والمبرمج للقوات البحرية للحرس الثوري ضد قواعد الاعداء.

واضاف: في هذه العمليات الظافرة تم استهداف القاعدة الامريكية في "عريفجان" بالكويت على مرحلتين حيث اصابتها بـ 12 طائرة مسيرة.كما تم استهداف مركز القيادة العسكرية الاميركية في قاعدة"منهاد" بالامارات باطلاق 6 مسيرات و5 صواريح بالستية.وتم تدمير باقي الاسطول الامريكي في البحرين بواسطة 6 مسيرات.

تجدر الاشارة الى ان ناقلة النفط "آتن نوا" التابعة لحلفاء امريكا في مضيق هرمز اشتعلت النيران فيها بعد اصابتها بطائرتين مسيرتين.