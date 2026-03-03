عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

رسالة إيرانية إلى غروسي بشأن الهجمات الأمريكية على نطنز

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش
وجّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن فيها احتجاجه على الهجمات المتكررة والهمجية التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتب محمد إسلامي أن النظامين الإجراميين، الأمريكي والإسرائيلي، واصلا اعتداءاتهما، حيث استهدفا مجددًا بعد ظهر يوم الأحد 1 مارس، وعلى مرحلتين، منشأة نطنز النووية، في هجومين همجيين يخالفان القوانين الدولية».

وأكد أن هذه الهجمات العسكرية تشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطار عمل اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري (UNSCEAR)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاق الضمانات الشامل بين إيران والوكالة (INFCIRC/214)، وقرارات مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرها العام، إضافة إلى معايير الأمان الصادرة عنها وسائر الوثائق الدولية ذات الصلة.

وشدد على ضرورة أن تضع الوكالة حدًا لحالة عدم التحرك في أسرع وقت، وأن تضطلع بمسؤولياتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي عبر إدانة هذه الإجراءات المخالفة للقوانين الدولية.

وختم بالقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية، وستتابع الإجراءات القانونية المناسبة، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم التحرك المنسوبة إلى المدير العام للوكالة.

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط