عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

إيرواني: لن نتخلى عن سيادتنا وسندافع عن بلدنا ما دام العدوان مستمراً

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
إيرواني: لن نتخلى عن سيادتنا وسندافع عن بلدنا ما دام العدوان مستمراً
أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في تصريح للصحفيين أمام مقر مجلس الأمن، إن إيران لا تسعى إلى الحرب، ولا ترغب في تصعيد التوتر، لكنها لن تتخلى عن سيادتها، وطالما استمر العدوان، ستدافع إيران عن نفسها بحزم ومن دون إبطاء.

وأضاف: كنا منخرطين في مفاوضات دبلوماسية جادة، مضيفاً أن أمريكا للمرة الثانية فضّلت القوة على الدبلوماسية وانتهكت الميثاق.

وشدد على أن الأمم المتحدة لا يمكنها التزام الصمت، معتبراً أن المساءلة ليست خياراً.

وأوضح أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر هذا الهجوم، وأن ما يُسمى بـ«الضربة الاستباقية» لا مكان له في القانون الدولي، لافتاً إلى أن حظر اللجوء إلى القوة حظر مطلق، إلا في حالة الدفاع المشروع ضد هجوم مسلح.

وأكد أن إيران تمارس حقها الأصيل في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن ردها قانوني وضروري ومتناسب.

وشدد على أن إيران تستهدف حصراً الأهداف العسكرية للقوات المعادية، ولا تستهدف المدنيين، ولا مصالح الدول المجاورة.

وأضاف أن القانون الدولي يُلزم كل دولة بعدم السماح باستخدام أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية ضد دولة أخرى، داعياً الدول الأعضاء إلى ممارسة العناية الواجبة لمنع استخدام أراضيها من قبل قوات أجنبية لشن هجمات على دول أخرى.

طهران توجه رسالة الى غوتيريش ومجلس الامن الدولي حول تصريحات

ايران ترسل رسالة الى مجلس الامن حول دور امريكا في العدوان اسرائيلي على ايران

عراقجي يرد على روبيو: الولايات المتحدة دخلت الحرب باختيارها دعماً لإسرائيل

مضيق هرمز مغلق وتحذير من عبور ناقلات النفط بردّ حاسم

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود

الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد

اسبانيا ردا على تهديد ترامب: لن نتواطأ في حرب على إيران