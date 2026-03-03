عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

فيما يسعى كيان 'اسرائيل' للتصعيد الاقليمي..

الإعلامي الأميركي كارلسون: قطر والسعودية تعتقلان عملاء للموساد خططوا لتفجيرات

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
الإعلامي الأميركي كارلسون: قطر والسعودية تعتقلان عملاء للموساد خططوا لتفجيرات
صرح الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، بان دولتين عربيتين هما قطر والسعودية اعتقلتا مساء امس الاثنين "عملاء للموساد" كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في هذين البلدين.

وتساءل كارلسون مستغربا عن دليل قيام 'إسرائيل' بتنفيذ تفجيرات في دولتين عربيتين خليجيتين وأجاب أن الموساد وإسرائيل "يريدان إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت".

وقال كارلسون، إن "إسرائيل أرادت هذه الحرب للإضرار بدول الخليج (الفارسي)، وقد نجحوا".

عراقجي يرد على روبيو: الولايات المتحدة دخلت الحرب باختيارها دعماً لإسرائيل

وتأتي تصريحات كارلسون في سياق العدوان الصهيواميركي على إيران ومحاولة الكين الصهيوني تصعيد التوتر الاقليمي في المنطقة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري، أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية نفذته إسرائيل.

وقال المصدر، إن الهجوم الذي طال منشآت أرامكو نفذه إسرائيليون، ويُعد نموذجًا لعملية "العلم الزائف (False Flag)".

وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو صرف أنظار دول المنطقة عن جرائم إسرائيل في استهداف مواقع غير مدنية داخل إيران.

وأوضح المصدر أن إيران أعلنت، من دون أي تهاون، أنها ستضع جميع المصالح والمنشآت والإمكانات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تحت نيرانها، وقد استهدفت بالفعل عددًا كبيرًا منها حتى الآن، إلا أن منشآت أرامكو لم تكن ضمن الأهداف الإيرانية حتى هذه اللحظة.

وتابع أن المعطيات التي قدمتها مصادر استخباراتية تشير إلى أن ميناء الفجيرة في الإمارات قد يكون أحد الأهداف المقبلة لإسرائيل ضمن عمليات «العلم الزائف»، وأن تل أبيب تعتزم استهدافه.

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

