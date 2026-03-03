عاجل:
الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
١١:٤١ بتوقيت غرينتش
متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "إبراهيم رضائي"، ان قواتنا المسلحة الحقت ضربات ملحوظة بقواعد وعتاد القوات العسكري الامريكية في المنطقة.

وقال رضائي في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، ان اداء القوات المسلحة العظيم والمذهل خلال الـ48 ساعة الاخيرة يبعث على الاعتزاز والفخر، ويثبت الاقتدار الميداني يوما بعد يوم.

واضاف: ان التقارير الميدانية تظهر ان قواتنا المسلحة الحقت ضربات ملحوظة بقواعد وعتاد القوات العسكري الامريكية في المنطقة وايضا الصهيونية العسكرية في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكّر المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان "المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وخلال جلسته، اتخذ اجراءات مهمة من اجل تعزيز قدرة ودعم القوات المسلحة، كما ان مجلس الشورى الاسلامي وبكل قدراته القانونية يقف الى جانب القوات المسلحة المدافعة عن الوطن وسيادته".

وافاد، ان "الجلسة الاخيرة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تمحورت حول التباحث في اخر التطورات الامنية والدفاعية للبلاد، كما تم استعراض التقارير عن انتهاكات الاعداء وبيانات الردع للقوات المسلحة الايرانية للوقوف عند اخر المستجدات التي تمر بها ايران".

واكد قائلا : انه وفقا لما تظهره التقارير الميدانية، فان الاعداء وخصوصا الكيان الصهيوني وامريكا، تنتظرهم ضربات مدمرة ومزلزلة وايام حالكة ومريرة واشد قسوة.

إيرواني: لن نتخلى عن سيادتنا وسندافع عن بلدنا ما دام العدوان مستمراً

واشاد رضائي بأداء القوات المسلحة الايرانية العظيم والمذهل، مضيفا : منذ اللحظات الاولى للعدوان الهمجي، اثبت الشعب الايراني الابي واليقظ حضوره الراسخ في الميدان بما فيها تواجده في المساجد ومراكز مختلفة في ارجاء البلاد، من اجل وأد مؤامرات الاعداء وصيانة الامن الداخلي للبلاد.

ومضى في القول مؤكدا على ضرورة صون وتعزيز الامن الداخلي، موضحا ان "التعاون الشعبي مهم للغاية في هذه الظروف الحساسة من اجل صيانة وحفظ امن الوطن"، مشيدا بالجهود المبذولة والدور البناء لقوات انفاذ القانون والامن والتعبئة (البسيج) والتعبئة الشعبية في حفظ الامن والاستقرار الداخلي.

ولفت هذا المسؤول البرلماني الايراني الى، ان "كافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق وبتنسيق تام وعالٍ لاداء وظائفها على ام وجه في خدمة الشعب الايراني وتأمين كافة المستلزامات الاساسية المطلوبة والمستجدة في هذه الظروف الانية".

