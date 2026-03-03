إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

وأظهرت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران أن التذاكر على كثير من الخطوط الجوية محجوزة بالكامل لأيام.

وظلت المطارات الرئيسية في دول الخليج الفارسي بما في ذلك مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما في العالم والذي يتعامل عادة مع ما يربو على ألف رحلة يوميا- مغلقة لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، مما قلص الطاقة ‌الاستيعابية للرحلات على المسارات الأكثر رواجا مثل أستراليا-أوروبا، حيث تتمتع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية عادة بحصة سوقية كبيرة.

وقال آندرو ستارك المدير الإداري العالمي لمجموعة فلايت سنتر ترافيل غروب الأسترالية، إن المجموعة شهدت زيادة 75% في المكالمات الواردة إلى متاجرها وخطوط المساعدة الطارئة منذ بدء الأزمة، وإن فرقها تعمل على مدار الساعة لمساعدة العملاء المتضررين.

ويمكن لشركات الطيران التي تقدم رحلات مباشرة بين آسيا وأوروبا تجاوز المجال الجوي المغلق في الشرق الأوسط بالطيران شمالا عبر القوقاز ثم أفغانستان أو جنوبا عبر مصر ثم السعودية ‌ثم سلطنة عمان.

لكن ذلك قد يزيد من مدة الرحلات واستهلاك الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في وقت ‌ارتفعت ‌فيه أسعار النفط، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى البعيد.