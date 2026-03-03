عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

حرس الثورة الاسلامية يعلن اطلاق الموجة 15 لعمليات 'الوعد الصادق 4'

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
حرس الثورة الاسلامية يعلن اطلاق الموجة 15 لعمليات 'الوعد الصادق 4'
اعلنت العلاقات العامة لحرس الثوري الاسلامية في بيانها الرابع عشر عن اطلاق الموجة الخامسة عشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضمن عمليات مركبة من قبل القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي.

وجاء في البيان رقم 14، ان الموجة الـ15 من عمليات "الوعد الصادق 4" قد انطلقت بنداء "يافاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها)" ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي وبكل اقتدار.

وجاء في البيان ان الهجمة الاخيرة انطلقت "ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي، حيث تم استهداف 10 مراكز محورية وقيادية وتجهيزية في القاعدة الجوية الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين، وقد اصيبت اصابات بالغة ودقيقة.

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

واكمل البيان: كما تم تدمير مركز القيادة ومركز إدارة العمليات الجوية الامريكية الارهابية، ومخازن وقود المروحيات، واماكن اقامة القادة العسكريين الامريكان في هذه القاعدة.

وتشير التقارير الميدانية والصور الفضائية الى توقف عمليات البنى التحيتية لهذه القاعدة بشكل كلي، وتواجه ازمة انسانية وفرار الامريكان الارهابيين منها.

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود

الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد