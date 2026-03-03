حرس الثورة الاسلامية يعلن اطلاق الموجة 15 لعمليات 'الوعد الصادق 4'

وجاء في البيان رقم 14، ان الموجة الـ15 من عمليات "الوعد الصادق 4" قد انطلقت بنداء "يافاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها)" ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي وبكل اقتدار.

وجاء في البيان ان الهجمة الاخيرة انطلقت "ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي، حيث تم استهداف 10 مراكز محورية وقيادية وتجهيزية في القاعدة الجوية الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين، وقد اصيبت اصابات بالغة ودقيقة.

واكمل البيان: كما تم تدمير مركز القيادة ومركز إدارة العمليات الجوية الامريكية الارهابية، ومخازن وقود المروحيات، واماكن اقامة القادة العسكريين الامريكان في هذه القاعدة.

وتشير التقارير الميدانية والصور الفضائية الى توقف عمليات البنى التحيتية لهذه القاعدة بشكل كلي، وتواجه ازمة انسانية وفرار الامريكان الارهابيين منها.