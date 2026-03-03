عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

مقر خاتم الانبياء (ص)..

هجمات القوات المسلحة الايرانية هي حصرا ضد الكيان الصهيوني وامريكا

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش
هجمات القوات المسلحة الايرانية هي حصرا ضد الكيان الصهيوني وامريكا
اعلنت ايران ان الكيان الصهيوني الآيل للانهيار واميركا المجرمة لا خيار امامهما سوى القبول بهزيمتهما امامنا، وان هجماتنا المسلحة هي حصرا موجهة ضد الكيان الصهيوني وامريكا.

جاء ذلك في بيان لمقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) اليوم الثلاثاء، قال فيه، ان الصهاينة واميركا المعتدية وفي خطوة يائسة للخروج من الوضع الراهن يهاجمان المراكز الدبلوماسية ومصالح الدول المسلمة في المنطقة لاتهام ايران بها.

واضاف البيان، نحن نعلن صراحة ان هجمات القوات المسلحة الايرانية هي حصرا موجهة ضد الكيان الصهيوني ومواقع تواجد الجيش الاميركي المعتدي والمجرم والبنى التحتية العسكرية والامنية ومصالحهم، وان الخطط الصهيونية والاميركية هي لاشعال الفتنة والخروج من الوضع الراهن.

وتابع البيان: نذكّر بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا خصومة ولا عداوة بينها وبين الدول الجارة والمسلمين في المنطقة وهي ملتزمة بحفظ امن ومصالح المسلمين.

حرس الثورة الاسلامية يعلن اطلاق الموجة 15 لعمليات 'الوعد الصادق 4'

