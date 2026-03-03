هجمات القوات المسلحة الايرانية هي حصرا ضد الكيان الصهيوني وامريكا

جاء ذلك في بيان لمقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) اليوم الثلاثاء، قال فيه، ان الصهاينة واميركا المعتدية وفي خطوة يائسة للخروج من الوضع الراهن يهاجمان المراكز الدبلوماسية ومصالح الدول المسلمة في المنطقة لاتهام ايران بها.

واضاف البيان، نحن نعلن صراحة ان هجمات القوات المسلحة الايرانية هي حصرا موجهة ضد الكيان الصهيوني ومواقع تواجد الجيش الاميركي المعتدي والمجرم والبنى التحتية العسكرية والامنية ومصالحهم، وان الخطط الصهيونية والاميركية هي لاشعال الفتنة والخروج من الوضع الراهن.

وتابع البيان: نذكّر بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا خصومة ولا عداوة بينها وبين الدول الجارة والمسلمين في المنطقة وهي ملتزمة بحفظ امن ومصالح المسلمين.

