وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

الطاقة الذرية تعلن عدم تسبب أضرار منشأة نطنز النووية بمخاطر اشعاعية

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش
الطاقة الذرية تعلن عدم تسبب أضرار منشأة نطنز النووية بمخاطر اشعاعية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، عدم تسجيلها أي مؤشرات على وجود تلوث ومخاطر إشعاعية في أقسام مدخل منشأة نطنز النووية، رغم ملاحظة وجود أضرار حديثة في تلك الأقسام.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها، انه بناء على أحدث الصور الفضائية المتاحة، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن تأكيد وجود بعض الأضرار الحديثة في مباني مدخل منشآت تخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز .

وأضاف البيان: لا يُتوقع أن يكون لهذه الأضرار أي مخاطر إشعاعية في موقع نطنز نفسه، الذي تضرر بشدة في السابق خلال استهدافه في حزيران/ يونيو 2025، حيث انه لم يتم تسجيل أي تأثيرات جديدة أخرى.

اقرأ المزيد:

رسالة إيرانية إلى غروسي بشأن الهجمات الأمريكية على نطنز

وفي الوقت الذي كانت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتقدم بمفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، في صباح يوم السبت 28 شباط/ فبراير 2026، قامت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، على غرار ما حدث في فترة المفاوضات السابقة (حزيران/يونيو 2025)، بشن عدوان سافر على الاراضي الإيرانية وتنفيذهما هجمات على عدة نقاط في مدن مختلفة.

