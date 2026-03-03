الطاقة الذرية تعلن عدم تسبب أضرار منشأة نطنز النووية بمخاطر اشعاعية

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها، انه بناء على أحدث الصور الفضائية المتاحة، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن تأكيد وجود بعض الأضرار الحديثة في مباني مدخل منشآت تخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز .

وأضاف البيان: لا يُتوقع أن يكون لهذه الأضرار أي مخاطر إشعاعية في موقع نطنز نفسه، الذي تضرر بشدة في السابق خلال استهدافه في حزيران/ يونيو 2025، حيث انه لم يتم تسجيل أي تأثيرات جديدة أخرى.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتقدم بمفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، في صباح يوم السبت 28 شباط/ فبراير 2026، قامت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، على غرار ما حدث في فترة المفاوضات السابقة (حزيران/يونيو 2025)، بشن عدوان سافر على الاراضي الإيرانية وتنفيذهما هجمات على عدة نقاط في مدن مختلفة.