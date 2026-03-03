ميسان العراقیة تنتفض إدانة لجريمة اغتيال الشهيد السيد علي الخامنئي

كما شارك منتسبو "شركة مصافي الجنوب" في المحافظة المذكورة، في هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة تنديدا بالعدوان الأمريكي–"الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين رفضهم التصعيد وداعين إلى حل سياسي يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وعبر المشاركون من ابناء الشعب العراقي خلال هذه الوقفة الجماهيرية، عن استنكارهم الشديد للعدوان الصهيو - امريكي ولسلسلة الضربات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، ما أثار موجة غضب واحتجاجات في عدد من الدول العربية والإسلامية.

اقرأ المزيد:

ورفع المشاركون لافتات تندد بالعدوان وتنعى استشهاد الولي الفقيه، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية، ومشددين على أهمية وحدة الصف والتضامن في مواجهة الاستهداف المرفوض للمقدسات والرموز الدينية، داعين إلى احترام القانون الدولي وصون حق الشعوب في العيش بكرامة وأمان.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الاحد، الحداد العام في انحاء البلاد لمدة 3 ايام على استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان، انه "بمزيد من الحزن والأسى، نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمّة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، شهيداً نحتسبه مع الأوّلين من آل بيت النبوة، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية".