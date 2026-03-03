تواصل غارات العدو الصهيوني مستهدفا الضاحية وقرى جنوبية وارتقاء شهداء

كما أغار العدو على الضاحية الجنوبية لبيروت وشملت الغارات مبنى إذاعة النور في حي ماضي، ومبنى دار الحضارة الإسلامية للطباعة والنشر، في الغبيري، بالإضافة إلى غارات على منطقة الحدث (حي الأميركان)، وغارة على مبنى مقابل لمجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس.

أما جنوبًا، فقد استمر العدوان "الإسرائيلي" على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها جبشيت ودير قانون النهر وزوطر الشرقية وزبقين والسكسكية واللوبية وقبريخا، ومرتفعات إقليم التفاح.

وقد أدت الاعتداءات الى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من بين الأهالي.

اقرأ المزيد:

من جهة أخرىن قالت وزارة الصحة اللبنانية "إن الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة 246 آخرين، يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وأوضح المتحدث باسمها أن خطأ فنيًّا كان وراء إعلان الوزارة أمس حصيلة شهداء بلغت 52 شهيدا.