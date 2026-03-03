عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

تواصل غارات العدو الصهيوني مستهدفا الضاحية وقرى جنوبية وارتقاء شهداء

الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش
تواصل غارات العدو الصهيوني مستهدفا الضاحية وقرى جنوبية وارتقاء شهداء
لازالت الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل باستهداف عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة ما ادى الى ارتقاء عشرات الشهداء من الرجال والنساء والأطفال وإصابة العشرات، وإلى تهديم مبانٍ وبنى تحتية مدنية وترويع المدنيين الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم.

كما أغار العدو على الضاحية الجنوبية لبيروت وشملت الغارات مبنى إذاعة النور في حي ماضي، ومبنى دار الحضارة الإسلامية للطباعة والنشر، في الغبيري، بالإضافة إلى غارات على منطقة الحدث (حي الأميركان)، وغارة على مبنى مقابل لمجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس.

أما جنوبًا، فقد استمر العدوان "الإسرائيلي" على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها جبشيت ودير قانون النهر وزوطر الشرقية وزبقين والسكسكية واللوبية وقبريخا، ومرتفعات إقليم التفاح.

وقد أدت الاعتداءات الى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من بين الأهالي.

المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة 'رامات دافيد' الجوية

من جهة أخرىن قالت وزارة الصحة اللبنانية "إن الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة 246 آخرين، يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وأوضح المتحدث باسمها أن خطأ فنيًّا كان وراء إعلان الوزارة أمس حصيلة شهداء بلغت 52 شهيدا.

المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة 'رامات دافيد' الجوية

شاهد: عدوان اسرائيلي على مختلف مناطق بجنوب لبنان

