عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

حزب الله يستهدف قواعد وجنودا ودبابات ومسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في 13 عملية

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش
حزب الله يستهدف قواعد وجنودا ودبابات ومسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في 13 عملية
نشر حزب الله اللبناني ليل الثلاثاء، ملخص عملياته التي نفذها ضد الاحتلال، "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وأشار حزب الله إلى أنه أصدر "13 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، يوم الثلاثاء، وفقا للآتي":

1- الساعة 05:00: استهداف مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.

2- الساعة 6:30: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي.

3- الساعة 6:30: استهداف قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة هبشان 210) في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.

4- الساعة 10:50: استهداف موقع معيان باروخ في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.

5- الساعة 12:30: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، بالأسلحة المناسبة.

6- الساعة 13:40: استهداف قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 13:40: استهداف ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية

8- الساعة 14:45: استهداف دبابة ميركافا في موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة..

9- الساعة 15:00: بعد رصد ‏تحركات لجيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة دبابة ميركافا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.

10- الساعة 15:30: عند محاولة دبابتي ميركافا التقدم تباعا لسحب الدبابة المستهدفة في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة، وأجبروا قوات العدو الإسرائيلي على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني كثيف.

11- الساعة 20:00: استهداف قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعية.

12- الساعة 20:30: استهداف دبابة ميركافا في موقع المطلة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة.

13- الساعة 23:20: استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخية.

وأكد حزب الله أنّ "المقاومة الاسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تدمير مدمرة أمريكية بصواريخ

تدمير مدمرة أمريكية بصواريخ "قدر 380" و"طلائية"

ارتفاع حصيلة خسائر القوات العسكرية للعدو الى اكثر من 680 قتيلا وجريحا

ارتفاع حصيلة خسائر القوات العسكرية للعدو الى اكثر من 680 قتيلا وجريحا

0% ...

آخرالاخبار

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط