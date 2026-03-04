حزب الله يستهدف قواعد وجنودا ودبابات ومسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في 13 عملية

وأشار حزب الله إلى أنه أصدر "13 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، يوم الثلاثاء، وفقا للآتي":

1- الساعة 05:00: استهداف مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.

2- الساعة 6:30: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي.

3- الساعة 6:30: استهداف قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة هبشان 210) في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.

4- الساعة 10:50: استهداف موقع معيان باروخ في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.

5- الساعة 12:30: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، بالأسلحة المناسبة.

6- الساعة 13:40: استهداف قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 13:40: استهداف ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية

8- الساعة 14:45: استهداف دبابة ميركافا في موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة..

9- الساعة 15:00: بعد رصد ‏تحركات لجيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة دبابة ميركافا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.

10- الساعة 15:30: عند محاولة دبابتي ميركافا التقدم تباعا لسحب الدبابة المستهدفة في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة، وأجبروا قوات العدو الإسرائيلي على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني كثيف.

11- الساعة 20:00: استهداف قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعية.

12- الساعة 20:30: استهداف دبابة ميركافا في موقع المطلة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة.

13- الساعة 23:20: استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخية.

وأكد حزب الله أنّ "المقاومة الاسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة".