أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

مجازر في بعلبك وتصعيد واسع يطال مناطق مدنية في لبنان

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش
مجازر في بعلبك وتصعيد واسع يطال مناطق مدنية في لبنان
اتسعت رقعة العدوان الصهيوني على لبنان مع تصعيد عسكري طال مناطق مدنية من البقاع إلى جبل لبنان والجنوب، مخلفًا حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى وأضرارًا كبيرة في المباني السكنية.

وترافقت الغارات الجوية مع قصف مدفعي عنيف، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء و8 جرحى جراء استهداف منطقتي عرمون والسعديات، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين. وفي بعلبك، أسفر استهداف مبنى سكني عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى كحصيلة أولية، تزامنًا مع غارات أخرى طالت حي العسيرة وأحياء سكنية، وسط معلومات عن إصابات إضافية.

واستهدفت غارات "إسرائيلية" منطقة الحازمية وعرمون وبيادر خلدة في جبل لبنان، متسببة بدمار كبير في المباني، فيما استهدفت الغارات أيضًا بلدات جنوبية عدة، بينها شقرا وأرنون والطيري والجميجمة، بالتوازي مع قصف مدفعي عنيف طال الخيام ورامية وعيترون.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 50 شهيدًا و335 جريحًا في ظل استمرار الغارات واستهداف المناطق السكنية بشكل مباشر

حزب الله يستهدف قواعد وجنودا ودبابات ومسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في 13 عملية

تواصل غارات العدو الصهيوني مستهدفا الضاحية وقرى جنوبية وارتقاء شهداء

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط