مجازر في بعلبك وتصعيد واسع يطال مناطق مدنية في لبنان

وترافقت الغارات الجوية مع قصف مدفعي عنيف، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء و8 جرحى جراء استهداف منطقتي عرمون والسعديات، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين. وفي بعلبك، أسفر استهداف مبنى سكني عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى كحصيلة أولية، تزامنًا مع غارات أخرى طالت حي العسيرة وأحياء سكنية، وسط معلومات عن إصابات إضافية.

واستهدفت غارات "إسرائيلية" منطقة الحازمية وعرمون وبيادر خلدة في جبل لبنان، متسببة بدمار كبير في المباني، فيما استهدفت الغارات أيضًا بلدات جنوبية عدة، بينها شقرا وأرنون والطيري والجميجمة، بالتوازي مع قصف مدفعي عنيف طال الخيام ورامية وعيترون.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 50 شهيدًا و335 جريحًا في ظل استمرار الغارات واستهداف المناطق السكنية بشكل مباشر