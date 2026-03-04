عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش
النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة
حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات العدوان الامريكي الاسرائيلي على إيران قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن حجم هذا التأثير مرتبط بشكل مباشر بمدى استمرار الصراع وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والصناعات في المنطقة.

وأبرز الصندوق مخاوفه بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، سواء كان مؤقتًا أو مستمرًا، مشيرًا إلى أن الحرب قد تؤثر على مؤشرات عدة تشمل التضخم والنمو والسفر والطاقة.

وقال الصندوق، في بيان إنه رصد حتى الآن اضطرابات في حركة التجارة والنشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مشيراً إلى تزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن التصعيد، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطيل حركة الشحن والتجارة بعد إغلاق «مضيق هرمز»، الذي يمر عبره نحو 20% من واردات النفط العالمية، ونحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ارتفاع قياسي للأسعار يعيد الجدل حول بدائل الطاقة في أوروبا

ارتفاع قياسي للأسعار يعيد الجدل حول بدائل الطاقة في أوروبا

0% ...

آخرالاخبار

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود

الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد