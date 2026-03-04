النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة

وأبرز الصندوق مخاوفه بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، سواء كان مؤقتًا أو مستمرًا، مشيرًا إلى أن الحرب قد تؤثر على مؤشرات عدة تشمل التضخم والنمو والسفر والطاقة.

وقال الصندوق، في بيان إنه رصد حتى الآن اضطرابات في حركة التجارة والنشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مشيراً إلى تزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأوضح البيان أن التصعيد، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطيل حركة الشحن والتجارة بعد إغلاق «مضيق هرمز»، الذي يمر عبره نحو 20% من واردات النفط العالمية، ونحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.