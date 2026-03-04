عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

الهلال الأحمر الإيراني يطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف المراكز الطبية والمدنية

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش
طالب الهلال الأحمر الإيراني المجتمع الدولي بإدانة صارمة وفورية للقصف الصاروخي الامريكي الاسرائيلي الذي استهدف المراكز الطبية والمدارس والمواقع المدنية في إيران، واصفاً هذه الهجمات بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية».

وجاء ذلك على لسان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند" خلال لقائه رئيس مكتب تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، حيث قدم تقريرًا مفصلاً عن الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية والمراكز الصحية وجهود الإغاثة المبذولة، داعياً إلى تدخل جدي ومحايد للتحقيق في الانتهاكات بعيداً عن أي توجه سياسي.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، في هذا اللقاء، إلى الهجمات التي استهدفت بعض المناطق السكنية والمدارس والمراكز الصحية والطبية ومراكز الخدمات العامة، واصفاً هذه الإجراءات بـ «الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية».

وأشار كوليوند إلى إصابة صاروخ لمدرسة ابتدائية للبنات في منطقة «ميناب» (بمحافظة هرمزكان - جنوب ايران)، واستشهاد 165 طالبة، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محيط المراكز الطبية مثل مستشفى «غاندي» في طهران؛ داعياً إلى تدخل جدي ومحايد من قبل المنظمات الدولية للتحقيق في هذه القضايا،

وأكد كوليوند : يجب أن تتم الأحكام والتحقيقات بعيداً عن أي توجه سياسي، وبالاعتماد على الضمير الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

أمهات يبحثن عن بناتهن بين ضحايا مجزرة مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب

