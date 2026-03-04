أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 2.2% إلى 76.18 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مايو المقبل بنسبة 2.43% إلى 83.39 دولار للبرميل، وجاء ذلك بعد أن سجل الخام أمس الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2025.

وبعد بدء العدوان الامريكي الاسرائيلي على ايران منذ بداية الاسبوع، ردت القوات المسلحة الايرانية بهجمات على البنى التحتية العسكرية والامنية والمصالح الأمريكية و الاسرائيلية في المنطقة.

ومع اغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ظلت حركة المرور متوقفة فعلياً لليوم الرابع على التوالي.

وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير. وأضافوا أن البلاد قد تضطر إلى وقف إنتاجها البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون أيام إذا لم تستأنف ‌الصادرات.

وبدأت الدول والشركات في البحث عن مسارات وإمدادات بديلة. وقالت الهند وإندونيسيا إنهما تبحثان عن إمدادات طاقة أخرى، في حين أغلقت بعض مصافي التكرير الصينية أبوابها أو قدمت خطط صيانة.