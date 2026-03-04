إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

وأكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن أوروبا كانت تلعب دوراً محورياً في الدبلوماسية الدولية سابقاً، مشيداً بدورها في بلورة الاتفاق النووي عام 2015، لكنه اعتبر أن هذا الإنجاز تضاءل بفعل السياسات الأمريكية الحالية.

وتابع بقائي: اما اليوم وبضغط يمارسه المستشار الالماني فان بعض اعضاء الاتحاد الوروبي يتواطئون مع العدوان الاميركي وجرائم الحرب الاميركية الاسرائيلية ضد الشعب الايراني، الذي يمثل احد اعرق الحضارات العالمية واشدها تجذرا، وان هؤلاء معرضون لخطر الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ.

واضاف بقائي: على الاتحاد الاوروبي ان يعارض اي تحرك يذكرنا بالنهج النازي في التاريخ وبدلا عن ذلك يلتزم بتعهداته وفق القوانين الدولية والعدالة الدولية.