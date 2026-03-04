عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن على دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التواطؤ مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، محذرة من أن الانحياز لهذه السياسات قد يضعها في “جانب خاطئ من التاريخ”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن أوروبا كانت تلعب دوراً محورياً في الدبلوماسية الدولية سابقاً، مشيداً بدورها في بلورة الاتفاق النووي عام 2015، لكنه اعتبر أن هذا الإنجاز تضاءل بفعل السياسات الأمريكية الحالية.

وتابع بقائي: اما اليوم وبضغط يمارسه المستشار الالماني فان بعض اعضاء الاتحاد الوروبي يتواطئون مع العدوان الاميركي وجرائم الحرب الاميركية الاسرائيلية ضد الشعب الايراني، الذي يمثل احد اعرق الحضارات العالمية واشدها تجذرا، وان هؤلاء معرضون لخطر الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ.

واضاف بقائي: على الاتحاد الاوروبي ان يعارض اي تحرك يذكرنا بالنهج النازي في التاريخ وبدلا عن ذلك يلتزم بتعهداته وفق القوانين الدولية والعدالة الدولية.

