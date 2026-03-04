وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

عاجل:
الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش
قامت الشركة المشغلة للبورصة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بوقف التداول مؤقتا في كل من مؤشري كوسبي القياسي وكوسداك للشركات التكنولوجية، ليتم تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، مع استمرار انهيار السوق.

وبعد أن افتتح تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 3.44% واصل المؤشر المجمع للأسهم الكورية كوسبي خسائره، حيث انخفض بنسبة 8.1% إلى 5322.93 نقطة بحلول الساعة الحادية عشرة 50 وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت العاصمة سول.
وانخفضت أسهم شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس، وهما من الشركات الرائدة في مؤشر كوسبي، بنسبة 5% و7% على التوالي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بورصة كوريا فعلت آلية وقف التداول بعد وقت قصير من انخفاض المؤشر بأكثر من 8%، عقب انخفاضه بنسبة 7.27% في الجلسة السابقة، حيث أدى تزايد المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زعزعة ثقة المستثمرين.
باعتبارها مستوردا رئيسياً للنفط، فإن اقتصاد كوريا الجنوبية، الذي يعتمد بشكل كبير على التصنيع، عرضة لارتفاع تكاليف الطاقة، مما قد يُشكل ضغطا على القطاعات الصناعية والتصديرية عند ارتفاع أسعار النفط الخام.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.87% لتصل إلى 75.21 دولاراً، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 5.43% ليصل إلى 81.96 دولاراً للبرميل، وسط تصعيد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران والرد الايراني على البنى التحتية العسكرية والامنية والمصالح الأمريكية و الاسرائيلية في المنطقة.

ومع اغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ظلت حركة المرور متوقفة فعلياً لليوم الرابع على التوالي.

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط

