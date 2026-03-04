تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وفي تصريح للصحفيين وصف مورفي الحرب بأنها “غير قانونية”، داعياً الكونغرس إلى التحرك سريعاً لمناقشة والتصويت على ترخيص العمليات العسكرية.

وبعد انتهاء الاجتماع بين الادارة الاميركية والنواب الامريكيين لشرح اسباب ووقائع الحرب، كشف مورفي ان الحكومة الامريكية تقول انها تتوقع وقوع المزيد من الخسائر ولا يمكنها فعل شيء.

وطالب مورفي الكونغرس بان يبادر سريعا الى ابداء المعارضة للحرب مع ايران.

وقال مورفي ان الجيش الامريكي غير قادر على التصدي للمسيرات الايرانية قائلا : ان هذا موضوع جاد بقدر ما ينبغي ان يكون جادا وهذه قضية حرب وسلام.

كما كشف السيناتور الامريكي ان الادارة الامريكية قالت لنا خلف الابواب بانه مزيدا من الامريكيين سيخسرون ارواحهم وانهم غير قادرين لوقف الطائرات المسيرة.