عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش
تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب
أعرب السيناتور الأمريكي كريس مورفي عن قلقه إزاء استمرار الحرب مع إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية أقرت خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الكونغرس بعدم قدرتها على وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعها سقوط مزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وفي تصريح للصحفيين وصف مورفي الحرب بأنها “غير قانونية”، داعياً الكونغرس إلى التحرك سريعاً لمناقشة والتصويت على ترخيص العمليات العسكرية.

وبعد انتهاء الاجتماع بين الادارة الاميركية والنواب الامريكيين لشرح اسباب ووقائع الحرب، كشف مورفي ان الحكومة الامريكية تقول انها تتوقع وقوع المزيد من الخسائر ولا يمكنها فعل شيء.

وطالب مورفي الكونغرس بان يبادر سريعا الى ابداء المعارضة للحرب مع ايران.

وقال مورفي ان الجيش الامريكي غير قادر على التصدي للمسيرات الايرانية قائلا : ان هذا موضوع جاد بقدر ما ينبغي ان يكون جادا وهذه قضية حرب وسلام.

كما كشف السيناتور الامريكي ان الادارة الامريكية قالت لنا خلف الابواب بانه مزيدا من الامريكيين سيخسرون ارواحهم وانهم غير قادرين لوقف الطائرات المسيرة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

إطلاق أكثر من 40 صاروخًا في الموجة الـ17 من عملية

إطلاق أكثر من 40 صاروخًا في الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4"

تقرير يكشف عن خسائر كبيرة للبنى التحتية العسكرية الامريكية في المنطقة

تقرير يكشف عن خسائر كبيرة للبنى التحتية العسكرية الامريكية في المنطقة

النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة

النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة

0% ...

آخرالاخبار

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود

الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد