هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يدك تل أبيب وحيفا وعسقلان

وبحسب ما نقلته هذه الوسائل، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، في حين تحدثت التقارير عن رشقة صاروخية كبيرة أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في تطور ميداني لافت يعكس تصاعد المواجهة على أكثر من محور.

من جهته، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" في بيان أنها استهدفت ناقلة جند تابعة للعدو الصهيوني في بلدة حولا الحدودية “بالأسلحة المناسبة”، مؤكداً تحقيق “إصابة مباشرة”.

كما نشر حزب الله مشاهد توثق استهداف مجاهديه قاعدة ميرون شمال الأراضي المحتلة وقاعدة نفح في الجولان السوري المحتل بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

وفی بیان أخر أعلن حزب الله بأنه هاجم قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية شرق الخضيرة، بسرب من المسيرات الانقضاضية.