أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يدك تل أبيب وحيفا وعسقلان

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم صاروخي متزامن قالت إنه انطلق من إيران وجنوب لبنان، واستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان، مشيرة إلى دوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

وبحسب ما نقلته هذه الوسائل، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، في حين تحدثت التقارير عن رشقة صاروخية كبيرة أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في تطور ميداني لافت يعكس تصاعد المواجهة على أكثر من محور.

من جهته، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" في بيان أنها استهدفت ناقلة جند تابعة للعدو الصهيوني في بلدة حولا الحدودية “بالأسلحة المناسبة”، مؤكداً تحقيق “إصابة مباشرة”.

كما نشر حزب الله مشاهد توثق استهداف مجاهديه قاعدة ميرون شمال الأراضي المحتلة وقاعدة نفح في الجولان السوري المحتل بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

وفی بیان أخر أعلن حزب الله بأنه هاجم قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية شرق الخضيرة، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تدمر منظومة 'ثاد' أمريكية ثانية

مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات بصاروخ إيراني ضرب القدس المحتلة

