عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

اسبانيا ردا على تهديد ترامب: لن نتواطأ في حرب على إيران

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
اسبانيا ردا على تهديد ترامب: لن نتواطأ في حرب على إيران
رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدريد لرفضها السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها للعدوان على إيران، مؤكدا ان "إسبانيا لن تتواطأ في عمل يضر بالعالم، ويتعارض مع قيمها ومصالحها".

وقال سانشير في خطب متلفز ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا: "نرفض هذه الكارثة (الحرب على ايران)"، مشيرا إلى أن حكومات أخرى كثيرة تشارك مدريد في موقفها هذا إلى جانب ملايين المواطنين في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط الذين لا يريدون المزيد من الحروب، ولا يريدون مستقبلا قائما على عدم اليقين.

وشدد سانشيز على عدم شرعية الحرب على ايران وفقا للقانون الدولي، وسلط الضوء على الآثار السلبية غير المباشرة لحرب العراق، وقال إن عواقب الهجوم على إيران تحمل القدر ‌ نفسه من ‌الضبابية، وإنها لن تفضي إلى نظام دولي أكثر عدلا.

ووصف ترمب إسبانيا بأنها حليف "مريع" لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء لرفضها استخدام امريكا قواعدها في الحرب على ايران.

وأشار ترامب إلى رفض سانشيز الانضمام إلى تعهُّد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي ليشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على طلب ترمب الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أكثر من اللازم من أعباء الحلف.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

0% ...

آخرالاخبار

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود

الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد