اسبانيا ردا على تهديد ترامب: لن نتواطأ في حرب على إيران

وقال سانشير في خطب متلفز ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا: "نرفض هذه الكارثة (الحرب على ايران)"، مشيرا إلى أن حكومات أخرى كثيرة تشارك مدريد في موقفها هذا إلى جانب ملايين المواطنين في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط الذين لا يريدون المزيد من الحروب، ولا يريدون مستقبلا قائما على عدم اليقين.

وشدد سانشيز على عدم شرعية الحرب على ايران وفقا للقانون الدولي، وسلط الضوء على الآثار السلبية غير المباشرة لحرب العراق، وقال إن عواقب الهجوم على إيران تحمل القدر ‌ نفسه من ‌الضبابية، وإنها لن تفضي إلى نظام دولي أكثر عدلا.

ووصف ترمب إسبانيا بأنها حليف "مريع" لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء لرفضها استخدام امريكا قواعدها في الحرب على ايران.

وأشار ترامب إلى رفض سانشيز الانضمام إلى تعهُّد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي ليشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على طلب ترمب الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أكثر من اللازم من أعباء الحلف.