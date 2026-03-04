اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

وأسفر العدوان الاسرائيلي الامريكي على مدرسة ابتدائية للبنات عن استشهاد 165 شخصا معظمهم من الطالبات دون سن 12 عاما.

وأعربت اليونسكو عن "فزعها الشديد من تأثير التصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط على المؤسسات التعليمية والطلاب والعاملين في القطاع التعليمي".

ووقع الهجوم الدامي يوم السبت، في اليوم الأول للعدوان الأمريكي - الإسرائيلي ضد إيران، حيث دمرت الصواريخ مبنى المدرسة وفقا للمعلومات التي استندت إليها وكالة الأمم المتحدة.

وذكرت اليونسكو أن "قتل التلاميذ في مكان مخصص للتعلم يشكل انتهاكا خطيرا للحماية الممنوحة للمدارس بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما حذرت من أن "الهجمات ضد المؤسسات التعليمية تعرض الطلاب والمعلمين للخطر وتقوض الحق في التعليم".

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أن المدارس تعد مواقع مدنية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأكدت مجددا على الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021، الذي يدعو جميع الأطراف في النزاع إلى حماية المرافق التعليمية.

وقالت المنظمة: "ووفقا لولايتها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021، تذكر اليونسكو بالتزامات جميع الأطراف بحماية المدارس والطلاب والعاملين في مجال التعليم".