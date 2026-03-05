أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

وأكد في بيان أن القوات المسلحة الإيرانية واصلت إطلاق موجات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة ضمن عملية «الوعد الصادق 4»، معلنةً استهداف قواعد ومنظومات عسكرية، وإسقاط عدد من المسيّرات، مع تحذيرات من أن استمرار التحركات الأميركية في المنطقة قد يفضي إلى تصعيد أوسع وانعكاسات خطيرة على البنى العسكرية والاقتصادية.

وحذّر من أنّ استمرار التحركات الاستفزازية الأميركية سيؤدي إلى انهيار كامل البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

وأعلن البيان، تنفيذ عمليات مقتدرة ومُشرّفة، أسفرت عن توجيه ضربات ثقيلة وموجعة إلى مواقع العدو ومنظوماته وتجهيزاته الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، انطلقت الموجة السابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا رسول الله صلى الله عليه وآله"، حيث أطلقت قوات الجو-فضاط التابعة للحرس الثوري أكثر من أربعين صاروخاً باتجاه أهداف أميركية وصهيونية، ما أدى إلى تدمير قواعد ومنظومات ومعدات للعدو.

كما أُعلن عن إسقاط 10 طائرات مسيّرة للمعتدين من طرازي "هرمس" و"إم كيو-9" في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري والجيش، وتحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحّدة. كذلك جرى تدمير منظومة رادار تابعة للعدو الأميركي-الصهيوني، في عملية مباغتة وحاسمة نفذتها القوات البحرية للحرس الثوري، ما زاد من حالة الإحباط في صفوف العدو الخبيث.

وخلال اليوم نفسه، استهدفت هجمات بالطائرات المسيّرة نفذتها القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من مناطق مختلفة داخل البلاد، قواعد أميركية في الكويت والبحرين، إضافة إلى أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

وفي محور آخر، استهدفت وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقار وقواعد الجماعات الكردية الانفصالية والمعادية للثورة بثلاثة صواريخ، مؤكدة إصابتها بدقة عالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك الجماعات.

كما أُعلن عن بدء الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا إمام حسن المجتبى عليه السلام"، تزامناً مع ليلة ذكرى ميلاد "كريم أهل البيت"، على أن يُعلن عن نتائجها لاحقاً.

ووجّه البيان تذكيراً إلى العدو المعتدي، مفاده أن تحركات الجنود الأميركيين في قطر والبحرين، بما في ذلك انتشارهم الميداني، وكذلك استخدام الجيش الأميركي منشآت مدنية في دول الخليج الفارسي لأغراض التغطية، جميعها تقع تحت الرصد والمتابعة.

وأشار إلى أن مساعي حلفاء أمريكا لطلب وتوفير منظومات دفاع جوي إضافية لن تغيّر من المعادلة شيئاً.

وفي ختام البيان، حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أن الدفاع المقدس والعمليات متعددة الطبقات التي تنفذها ضد المعتدين الأميركيين-الصهاينة ستتواصل بقوة وحزم أكبر، مؤكدة أن أعداءها سيكونون على الدوام في مواجهة خطر التدمير والهزيمة المذلة. كما شددت على أن استمرار الاستفزاز والخداع الأميركي قد يفضي إلى انهيار كامل البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.