أعباء مالية متصاعدة.. كم تنفق واشنطن في عدوانها على ايران يوميا؟

ونقلت الصحفية الأمريكية-المصرية المتخصصة في شؤون الأمن القومي نانسي يوسف والتي تكتب في "ذي اتلانتيك"، عبر منصة "إكس"، عن مسؤول في الكونغرس الأمريكي، قوله إن البنتاغون قدر الكلفة اليومية للحرب في إيران بنحو مليار دولار.

في غضون ذلك، لم تصدر وزارة الحرب الأمريكية أي تأكيد رسمي علني لهذا الرقم حتى الآن، ما يجعله في إطار التقديرات المسربة لا الأرقام المعلنة.

وكانت تقديرات مستقلة غير رسمية، في ما يخص العدوان على إيران قد أشارت إلى أن ضربات الساعات الـ24 الأولى كلفت نحو 779 مليون دولار، يضاف إليها ما يقرب من 630 مليون دولار لكلفة إعادة التموضع وحشد القطع الجوية والبحرية، أي ما يقارب 1.4 مليار دولار في اليوم الأول وحده.

كما قدر باحثون اقتصاديون في نموذج بنسلفانيا – وورتون (PWBM) الكلفة المباشرة للعملية بين 40 و95 مليار دولار، مع رقم مرجح يناهز 65 مليار دولار في حال بقيت مدة العمليات محدودة، محذرين من قفزة كبيرة في التكلفة إذا تجاوزت الحرب أسابيع قليلة.