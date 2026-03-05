نيران صواريخ ايران تحرق سماء غرب آسيا في اليوم السادس من العدوان

فبينما حبس العالم أنفاسه، استهدفت إيران قلب الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية بموجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وقد أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي، عن إنطلاق "الموجة التاسعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4 كعملية مشتركة للصواريخ والطائرات المسيّرة ضد مواقع العدو الأمريكي الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة بانفجارات هائلة، تحت الاسم الرمزي مبروك يا حسن بن علي، عليه السلام".

وتعكس هذه العملية، التي نُفذت بدقة وكثافة غير مسبوقتين، استراتيجية إيران في ضرب نقاط العدو الحيوية.

ويعتقد خبراء عسكريون أن هذه الموجة الجديدة قد تُرجّح كفة طهران، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز دفاعاتهم الجوية.

فهل سيكون هذا اليوم نقطة تحوّل في تاريخ غرب آسيا؟ العالم ينتظر الإجابة.