بحثا عن أسواق "أكثر موثوقية".. بوتين يلوّح بوقف توريد الغاز إلى أوروبا

الخميس ٠٥ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش
بحثا عن أسواق
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو تدرس احتمال الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية والتركيز على شركاء «أكثر موثوقية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.

وأوضح بوتين يوم أمس الاربعاء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن ارتفاع أسعار النفط لا يرتبط فقط بحرب إيران، بل يتأثر أيضاً بالقيود المفروضة على صادرات النفط الروسي.

أكد الرئيس الروسي أن بلاده "ستُواصل الوفاء بالتزاماتها وتوريد موارد الطاقة للدول التي أثبتت أنها "شركاء موثوقون"، مستشهداً بدول في أوروبا الشرقية مثل سلوفاكيا وهنغاريا.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأربعاء عن تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال خاضعة لعقوبات أميركية لهجوم في البحر المتوسط بسبب نقلها وقوداً روسياً. وأوضحت وزارة النقل الروسية أن زوارق مسيّرة أوكرانية استهدفت الناقلة "أركتيك ميتاغاز" قرب المياه الإقليمية لمالطا.

لا يزال الغاز الروسي يمثل ما يقدر بنحو 13% من واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بقيمة تزيد عن 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) سنوياً، وفقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي.

تأتي تصريحات بوتين هذه في وقت تخطط فيه دول الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على شراء الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المسال، بدءاً من الخامس والعشرين من هذا الشهر، وصولاً إلى حظر كامل بحلول عام 2027.

وقال الرئيس الروسي: "في ظل انفتاح أسواق أخرى، قد يكون من الأفضل والأكثر ربحية لنا وقف الإمدادات إلى أوروبا فوراً، والتوجه لترسيخ أقدامنا في تلك الأسواق الجديدة".

وقد ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات هذا الأسبوع وسط اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

