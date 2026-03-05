النفط يرتفع وسط مخاوف إستمرار إغلاق مضيق هرمز وتواصل العدوان على إيران

وصعدت العقود الآجل لخام "برنت" بمقدار 2.85 دولار أو بنسبة 3.5%، لتصل إلى 84.25 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 2.99 دولار أو بنسبة 2.99% مسجلا 77.65 دولار للبرميل.

وأفاد مسؤولون لوكالة "رويترز" بأن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بسبب نقص مرافق التخزين وتعطل طريق رئيسي للتصدير.

كما أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج الفارسي، أمس الأربعاء، حالة القوة القاهرة على صادراتها من الغاز، في حين أشارت مصادر إلى أن استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهرا على الأقل.

اقرأ المزيد:

تقديراته تفيد بوجود نحو 329 ناقلة نفط عالقة في الخليج الفارسي.