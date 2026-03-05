عاجل:
الرئيس الإيراني یؤكد لنظيره الأذربيجاني أن حادثة القصف الجوي على نخجوان لا علاقة لها بإيران ويشدد على أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا وسط اضطرابات الشرق الأوسط 

استأنفت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أكبر موجة صعود لها منذ سنوات، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدة إستمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

وقفزت عقود الغاز الآجلة اليوم الخميس، بعد أن هبطت أمس بينما كانت السوق تقييم جدوى خطة أمريكية لضمان مرور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، التي لم تكشف بعد عن تفاصيلها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، في مركز TTF في هولندا، في التعاملات الصباحية بنحو 10% إلى 655 دولارا لكل ألف متر مكعب أو إلى 54.615 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وأشار كبير المحللين في "غلوبال ريسك مانجمنت" آرني لوهمان راسموسن، إلى أن غياب حل لإعادة فتح المضيق يزيد المخاوف يوما بعد يوم بشأن نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا والعالم.

وكانت أسعار الغاز الأوروبي قد سجلت أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن أوقفت قطر تشغيل مصنع "رأس لفان"، أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتوقفت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز تقريبا، فيما يمثل هذا المضيق عادة نحو خمس إمدادات الغاز العالمي.

ورغم أن الدول الآسيوية تشتري معظم الغاز المسال من الشرق الأوسط، فإن أي اضطراب طويل يقلص المخزون المتاح ويستمر في رفع الأسعار عالميا. وتسعى الدول لاستيراد بدائل، حيث أكدت تايوان تأمين إمدادات أبريل من خارج الشرق الأوسط، بينما تبحث تايلاند عن شحنات إضافية.

صواريخ الجيل الجديد تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4

آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائدا جديدا للجمهورية الاسلامية

بزشكيان: لا علاقة لايران بالحادثة المتعلقة بالقصف الجوي لنخجوان

104 شهداء و32 جريحا من البحارة الايرانيين في جريمة الهجوم على مدمرة دنا

قاليباف: لا نسعى لاتفاق وقف نار ونقف بوجه الأعداء بكل قوة

عراقجي يطالب بتحرك دولي بعد تهديد ترامب بـ"الإبادة الكاملة" للإيرانيين!

مقر خاتم الانبياء: إذا لم توقف الهجمات على البنى التحتية الإيرانية فستُتخذ إجراءات مماثلة