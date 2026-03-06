عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

متحدث الجيش الإيراني: مضيق هرمز أصبح غير آمن نتيجة الأعمال العدائية الأمريكية

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش
متحدث الجيش الإيراني: مضيق هرمز أصبح غير آمن نتيجة الأعمال العدائية الأمريكية
أكد المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الجمعة، أن التحركات العدائية للولايات المتحدة جعلت مضيق هرمز أحد المناطق غير الآمنة للملاحة البحرية، محملاً واشنطن مسؤولية التوترات الحالية في المنطقة.

وأوضح العميد أكرمي نيا أن القوات المسلحة الإيرانية لم تغلق المضيق، لكنها مستعدة للرد على أي عدوان، مؤكداً أن الحرب المفروضة على إيران تُعد دفاعاً مشروعاً عن النفس، وأن أي تصعيد أمريكي سيواجه برد سريع ومدروس.

واضاف العميد أكرمي‌ نيا ان "إيران دخلت حربا لم تكن ترغب فيها"؛ مبينا أن "القوات المسلحة كانت قد حذرت سابقا من أن أي خطأ في الحسابات يصدر عن العدو سيؤدي إلى تكبده خسائر جسيمة، إلا أن العدو ارتكب هذا الخطأ وقام للمرة الثانية بقصف طاولة المفاوضات، ما أدى إلى اندلاع هذه الحرب".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "بعض الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحوار والدبلوماسية، لكنها في الواقع طعنت المفاوضات من الخلف"؛ مؤكدا بأن "الحرب المفروضة على إيران تعدّ بالنسبة لها حربا مشروعة ومقدسة لأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس".

واشار العميد أكرمي‌ نيا إلى أن "إرادة ودوافع القوات المسلحة الإيرانية تفوق بكثير ما لدى أعدائها، وأن طهران كانت قد حذرت مسبقا من أن أي حرب ستؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وهو ما حدث بالفعل، كما حذرت من اتساع نطاق الحرب إقليميا ومن الرد الفوري على أي عدوان".

وأكد هذا القائد العسكري بأن "إيران لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه دول المنطقة، وإن استهداف بعض القواعد الأمريكية الموجودة في هذه الدول جاء نتيجة مباشرة للعدوان الأمريكي"؛ محملا واشنطن مسؤولية اتساع رقعة المواجهة. وأشار في الوقت ذاته إلى الحضور الشعبي الواسع داخل البلاد، حيث خرج المواطنون دعما للقوات المسلحة وطالبوا بالرد على العدوان، ما يعكس عظمة القاعدة الشعبية التي تحظى بها المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة.

وشدد "العميد أكرمي‌ نيا" على، أن "القوات المسلحة الإيرانية كانت مستعدة مسبقا لاحتمال اندلاع حرب طويلة، وأن مختلف الوحدات العسكرية دخلت المعركة وفق خطط عملياتية معدة سلفا"؛ مؤكدا بأن "الجيش والحرس الثوري قادران على مواصلة القتال ما دام ذلك ضروريا".

وأشار ايضا إلى، أن "العمليات العسكرية تدار وفق تكتيكات محددة تشمل استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة واستهداف مواقع عسكرية معادية بشكل متواصل"؛ مؤكدا بأن "الضربات ستستمر ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة، وأن نتائج هذه الحرب ستترك تداعيات واسعة على النظام الدولي ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

نائب برلماني لموقع العالم: هرمز أداة استراتيجية للتذكير بتكليف أي خطأ

نائب برلماني لموقع العالم: هرمز أداة استراتيجية للتذكير بتكليف أي خطأ

أسلحة جديدة تدخل الخدمة.. متحدث حرس الثورة الاسلامية يوجّه تحذيراً للعدو

أسلحة جديدة تدخل الخدمة.. متحدث حرس الثورة الاسلامية يوجّه تحذيراً للعدو

تكليف رئاسي بالتصدي للانفصاليين..بزشكيان يشيد بصمود أهالي كردستان

تكليف رئاسي بالتصدي للانفصاليين..بزشكيان يشيد بصمود أهالي كردستان

0% ...

آخرالاخبار

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي