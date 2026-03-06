على المنظمات الدولية ادانة استهداف المراكز التعليمية

واشار وزير التربية والتعليم الايراني في رسائله الى الاضرار التي لحقت بالمدارس والمراكز التعليمية في ايران وايضا استشهاد واصابة جمع من اعضاء كوادر التعليم والتلاميذ الايرانيين، مطالبا المنظمات الدولية المعنية باتخاذ موقف رسمي وادانة هذه الممارسات.

كما نوه كاظمي، عبر رسائله، الى واجب المنظمات الدولية في صون حقوق التعليم وتامين مراكز التعليم وحماية التلاميذ والمعلمين من عمليات العنف والهجمات العسكرية.

اقرأ وتابع المزيد:

وكانت وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قد ادانت في وقت سابق، الضربة الصاروخية التي دمرت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدارس والمدنيين.

وأسفر العدوان الاسرائيلي الامريكي على مدرسة ابتدائية للبنات عن استشهاد 165 شخصا معظمهم من الطالبات دون سن 12 عاما.

وأعربت اليونسكو عن "فزعها الشديد من تأثير التصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط على المؤسسات التعليمية والطلاب والعاملين في القطاع التعليمي".