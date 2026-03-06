عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

وزير التربية والتعليم الايراني...

على المنظمات الدولية ادانة استهداف المراكز التعليمية

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
على المنظمات الدولية ادانة استهداف المراكز التعليمية
كتب وزير التربية والتعليم الايراني علي رضا كاظمي، رسائل الى كل من المدير العام لمنظمة العلوم والتعليم والثقافة في العالم الاسلامي (الـ ايسسكو) سليم المالك، وايضا "خالد العناني" المدير العام لمنظمة الـ "يونسكو "، والسيدة "كاترين راسيل" المديرة التنفيذية لمنظمة الـ "يونيسيف"، استعرض فيها الهجمات التي طالت المراكز التعليمية للبلاد وتداعياتها الانسانية.

واشار وزير التربية والتعليم الايراني في رسائله الى الاضرار التي لحقت بالمدارس والمراكز التعليمية في ايران وايضا استشهاد واصابة جمع من اعضاء كوادر التعليم والتلاميذ الايرانيين، مطالبا المنظمات الدولية المعنية باتخاذ موقف رسمي وادانة هذه الممارسات.

كما نوه كاظمي، عبر رسائله، الى واجب المنظمات الدولية في صون حقوق التعليم وتامين مراكز التعليم وحماية التلاميذ والمعلمين من عمليات العنف والهجمات العسكرية.

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

وكانت وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قد ادانت في وقت سابق، الضربة الصاروخية التي دمرت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدارس والمدنيين.

وأسفر العدوان الاسرائيلي الامريكي على مدرسة ابتدائية للبنات عن استشهاد 165 شخصا معظمهم من الطالبات دون سن 12 عاما.

وأعربت اليونسكو عن "فزعها الشديد من تأثير التصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط على المؤسسات التعليمية والطلاب والعاملين في القطاع التعليمي".

