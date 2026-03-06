عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

رئيس مجلس الشورى الاسلامي قاليباف..

العروس 'أبراهام لينكولن' فرت من ساحة المعركة بأول مواجهة

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
العروس 'أبراهام لينكولن' فرت من ساحة المعركة بأول مواجهة
كتب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمدباقر قاليباف، ان العروس التي اثاروا حولها الضيج واطروا عليها ثناءا ومديحا للضغط علينا، ولت أدبارها من ساحة المعركة في اول مواجهة لنا معها بصواريخنا وبطائراتنا المسيرة.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في رسالة له على صفحته في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى إصابة طائرة مسيرة إيرانية لـ"أبراهام لينكولن"، هذه العروس كان واجبها المفترض ان تحمي أمن واستقرار حلفاء أمريكا لكنها لن تستطع حتى الدفاع عن نفسها ضد بضع طائرات مسيرة وتفر!

واضاف: من الضروري أن يحقق حلفاء أمريكا ووسائل الإعلام في هذا الأمر حتى لا يربطوا أمنهم وأمن الجنود الأمريكيين بأكاذيب ترامب و"نتنياهو".

وزارة دفاع ايران: لدينا قدرة على الصمود والدفاع والعدو سيصل لطريق مسدود

