العروس 'أبراهام لينكولن' فرت من ساحة المعركة بأول مواجهة

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في رسالة له على صفحته في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى إصابة طائرة مسيرة إيرانية لـ"أبراهام لينكولن"، هذه العروس كان واجبها المفترض ان تحمي أمن واستقرار حلفاء أمريكا لكنها لن تستطع حتى الدفاع عن نفسها ضد بضع طائرات مسيرة وتفر!

واضاف: من الضروري أن يحقق حلفاء أمريكا ووسائل الإعلام في هذا الأمر حتى لا يربطوا أمنهم وأمن الجنود الأمريكيين بأكاذيب ترامب و"نتنياهو".

