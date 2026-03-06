عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

حرس الثورة الاسلامي يدمر رادارات أميركية استراتيجية بدول المنطقة

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش
حرس الثورة الاسلامي يدمر رادارات أميركية استراتيجية بدول المنطقة
أصدر قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الاسلامي بيانا له اليوم الجمعة، افاد خلاله بأن قواته استهدفت رادارين حيويين تابعين للولايات المتحدة، موضحا بأن وحداته من الطائرات المسيرة والصواريخ دمرت رادارات أمريكية من طراز (ثاد) و(FPS132) كانت متمركزة في دول إقليمية مختلفة.

ووفقًا للبيان، كانت منظومات رادار ثاد متمركزة في الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث دمرتها صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري.

وأشار البيان أيضًا إلى أن رادارا من نوع (FPS132) كان منتشرًا في قطر، وقد دمرته وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تدمر منظومة 'ثاد' أمريكية ثانية

وكانت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد أعلنت في بيان سابق لها صدر الثلاثاء الماضي عن تدميرها منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية من طراز «ثاد» اثر اصابتها بصواريخ دقيقة أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة التشغيلية.

