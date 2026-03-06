حرس الثورة الاسلامي يدمر رادارات أميركية استراتيجية بدول المنطقة

ووفقًا للبيان، كانت منظومات رادار ثاد متمركزة في الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث دمرتها صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري.

وأشار البيان أيضًا إلى أن رادارا من نوع (FPS132) كان منتشرًا في قطر، وقد دمرته وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد أعلنت في بيان سابق لها صدر الثلاثاء الماضي عن تدميرها منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية من طراز «ثاد» اثر اصابتها بصواريخ دقيقة أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة التشغيلية.