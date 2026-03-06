عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش
حرس الثورة: على الأعداء أن ينتظروا مفاجآت حاسمة في ساحة المعركة
صرحت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في بيانها المرقم (23) لعملية الوعد الصادق (4) مساء اليوم، انه في اليوم السابع للعدوان الصهيواميركي على ايران، وجّه أبناء الشعب الإيراني الأبطال في "الحرس الثوري الإسلامي"، ضربات قاصمة وقاسية للعدو الوحشي قاتل الأطفال.

وشهدت الموجة 22 من عملية الوعد الصادق، التي نُفذت باسم شهداء مدرسة ميناب المظلومين وبالاسم الرمزي يا حسين بن علي (عليه السلام)، بإطلاق وابل من صواريخ الجيل الجديد التابعة للحرس الثوري، وشملت خلال النهار أيضاً عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق ضد أهداف أمريكية وصهيونية.

1. استهداف "قاعدة الظفرة الجوية" التابعة للإرهابيين الأمريكيين في المنطقة، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة. في هذه العملية، بالإضافة إلى تدمير رادار الإنذار المبكر المتطور للقاعدة، تم تدمير ورش صيانة وإصلاح طائرات MQ9 المسيرة المتطورة وطائرة التجسس U2 الأمريكية، ولا تزال النيران مشتعلة فيها.

يُذكر أن جريمة الهجوم على مدرسة شجرة طيبة واستشهاد 165 طالبة وقعت من هذه القاعدة.

2. استهداف "قاعدة علي السالم" في الكويت التي تستضيف الإرهابيين الأمريكيين بقصف مكثف بصواريخ كروز وباليستية، مما أدى إلى تدمير رادار الإنذار المبكر المتطور للقاعدة ومرافقه، بالإضافة إلى خزانات وقود الطائرات الأمريكية، ومدرجي القاعدة اللذين دأبت الطائرات الأمريكية على إطلاق صواريخها وقنابلها على أرض الوطن منذ بداية العدوان الأمريكي. بشكلٍ يُرى دخانها الكثيف والمنتشر في أرجاء المنطقة.

الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 21 بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات

الليلة الماضية واليوم، دمّر مقاتلو الإسلام بالكامل منشآت الرادار والمراقبة الجوية، ومحطات الأقمار الصناعية، ومستودعات الوقود في قاعدة العديد الجوية التابعة للإرهابيين الأمريكيين، وذلك في موجتين من الهجمات المشتركة باستخدام طائرات مسيّرة مدمرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية.

نحذر العدو الشرير المجرم اللاإنساني: إن الثأر لإمام الشهداء وشهداء جرائم المعتدين على إيران الإسلامية الوحشية هو هدف يومي للقوات المسلحة القوية في البلاد، وعليهم أن ينتظروا المفاجآت الحاسمة لمجاهدي الإسلام في ساحة المعركة.

