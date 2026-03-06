عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

عراقجي: ايران سترد بحزم على اي عمل عدواني

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي: ايران سترد بحزم على اي عمل عدواني
تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع نظيره الكوبي برونو رودريغز ، هاتفيا مساء الخميس ، حول احدث التطورات في المنطقة وتداعيات العدوان الاميركي الصهيوني على ايران.

وعزى وزير الخارجية الكوبي باستشهاد قائد الثورة الاسلامية وجمع من المواطنين الايرانيين خاصة تلميذات المدرسة الابتدائية في مدينة ميناب واعرب عن المواساة والتضامن مع الحكومة والشعب الايراني، مؤكدا على دعم بلاده للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشرح وزير الخارجية الايراني جانبا من الجرائم المرتكبة من قبل اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الايراني خلال الايام الماضية، ومنها عملية الاغتيال الجبانة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ووقتل عدد كبير من المواطنين الايرانيين من ضمنهم اكثر من 175 تلميذة في مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب واستهداف المستشفيات والمساجد والشرطة الدبلوماسية ومراكز الخدمات للمواطنين، معتبرا هذه الاعتداءات اتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقانون الدولي.

واكد عراقجي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتمادها على قدراتها الدفاعية وبدعم من الشعب الايراني، تدافع في اطار الحق الذاتي للدفاع المشروع عن سيادتها الوطنية وسلامة اراضي البلاد وترد بحزم على اي عمل عدواني.

وادان وزير الخارجية الكوبي بشدة هجمات اميركا والكيان الصهيوني على ايران، واكد ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول والتزام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

وفي الختام، اكد الجانبان على مواصلة المشاورات فيما يتعلق بالتطورات الاقليمية والدولية.

