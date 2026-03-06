عراقجي: ايران سترد بحزم على اي عمل عدواني

وعزى وزير الخارجية الكوبي باستشهاد قائد الثورة الاسلامية وجمع من المواطنين الايرانيين خاصة تلميذات المدرسة الابتدائية في مدينة ميناب واعرب عن المواساة والتضامن مع الحكومة والشعب الايراني، مؤكدا على دعم بلاده للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشرح وزير الخارجية الايراني جانبا من الجرائم المرتكبة من قبل اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الايراني خلال الايام الماضية، ومنها عملية الاغتيال الجبانة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ووقتل عدد كبير من المواطنين الايرانيين من ضمنهم اكثر من 175 تلميذة في مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب واستهداف المستشفيات والمساجد والشرطة الدبلوماسية ومراكز الخدمات للمواطنين، معتبرا هذه الاعتداءات اتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقانون الدولي.

واكد عراقجي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتمادها على قدراتها الدفاعية وبدعم من الشعب الايراني، تدافع في اطار الحق الذاتي للدفاع المشروع عن سيادتها الوطنية وسلامة اراضي البلاد وترد بحزم على اي عمل عدواني.

وادان وزير الخارجية الكوبي بشدة هجمات اميركا والكيان الصهيوني على ايران، واكد ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول والتزام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

وفي الختام، اكد الجانبان على مواصلة المشاورات فيما يتعلق بالتطورات الاقليمية والدولية.