الرئيس الإيراني یؤكد لنظيره الأذربيجاني أن حادثة القصف الجوي على نخجوان لا علاقة لها بإيران ويشدد على أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٦
١١:٤٠ بتوقيت غرينتش
بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران ماضية في نهجها القائم على الدفاع المقتدر عن وحدة أراضيها وتحقيق سلام دائم.

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن طهران أوضحت خلال اتصالاتها مع جيرانها، أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية كان إجراءً دفاعيًا بحتًا الهدف منه حماية البلاد والشعب.

وبحث بزشكيان وبوتين، خلال الاتصال، آخر المستجدات في المنطقة في أعقاب الإجراءات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

ووصف الرئيس الإيراني، خلال المباحثات، اغتيال قائد الثورة الإسلامية بأنه عمل جبان يخالف جميع المعايير القانونية والقوانين الدولية. وأضاف: يحاول المستكبرون، من خلال ممارسة عمياء ويائسة للقوة، فرض إرادتهم على الشعوب، لكن المشاركة الحاشدة والملحمية للشعب الإيراني في دعم نظامهم وبلادهم أثبتت أن هذه الهجمات لا تزيدنا إلا عزماً على الدفاع عن سيادة البلاد.

وأشار بزشكيان إلى التحذيرات السابقة بشأن عدم إمكانية الوثوق بالطرف الآخر، قائلاً: أشرتم في اتصالنا السابق إلى أنه ووفقاً لادعاء نتنياهو، لا ينوي مهاجمة إيران، لكن اليوم اتضح للجميع أن الكذب والخبث جزء من طبيعتهم، وفي خضم ادعاءاتهم بالتفاوض، هاجمونا مجدداً.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده تتوقع من روسيا، الاستفادة من قدراتها الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في مواجهة هذه الاعتداءات.

ونفى بزشكيان بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول استهداف إيران لأذربيجان، واصفًا إياها بأنها مؤامرة من الأعداء للنيل من العلاقات الأخوية بين الجيران. وقال: لم تكن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي نية للاعتداء على جيرانها، ولن تكون كذلك أبدًا. مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم.

وشكر بزشكيان الحكومة والشعب الروسيين على اهتمامهما في هذا الظرف الدقيق، معرباً عن أمله في أن تتمكن الدول المستقلة والمنظمات الدولية من توحيد جهودها لإجبار القوى المهيمنة على الامتثال للقانون واحترام حقوق الشعوب.

من جانبه، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي باستشهاد قائد الثورة، معرباً عن تعاطفه العميق مع الحكومة والشعب الإيرانيين.

وأشار بوتين، في معرض حديثه، إلى اتصالاته المستمرة مع قادة دول مجلس تعاون الخليج الفارسي، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستقرار الإقليمي.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بين طهران وموسكو عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والأمنية بقوة.

صواريخ الجيل الجديد تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4

آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائدا جديدا للجمهورية الاسلامية

الرئيس الإيراني یؤكد لنظيره الأذربيجاني أن حادثة القصف الجوي على نخجوان لا علاقة لها بإيران ويشدد على أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة

بزشكيان: لا علاقة لايران بالحادثة المتعلقة بالقصف الجوي لنخجوان

104 شهداء و32 جريحا من البحارة الايرانيين في جريمة الهجوم على مدمرة دنا

قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه

قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران

قاليباف: لا نسعى لاتفاق وقف نار ونقف بوجه الأعداء بكل قوة

عراقجي يطالب بتحرك دولي بعد تهديد ترامب بـ"الإبادة الكاملة" للإيرانيين!

مقر خاتم الانبياء: إذا لم توقف الهجمات على البنى التحتية الإيرانية فستُتخذ إجراءات مماثلة