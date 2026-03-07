عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠١:٠١ بتوقيت غرينتش
إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها
وصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني، الادعاءات بشأن استهداف أهداف عسكرية إيرانية بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن ما جرى هو استهداف للأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية.

وقال إيرواني في تصريحات له: إن استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن الادعاءات المتعلقة باستهداف أهداف عسكرية في إيران هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها.

وكشف المسؤول الإيراني عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء العدوان، قائلاً: لقد استشهد حتى الآن أكثر من 180 طفلاً إيرانيًا نتيجة هذه الحرب.

وشدد إيرواني على أن إلقاء قنابل زنة 2000 رطل على المناطق المأهولة بالسكان يهدف إلى بث الرعب والهلع في صفوف المدنيين.

وفي انتقاد لاذع لمجلس الأمن الدولي، قال مندوب إيران: لقد تجاهل مجلس الأمن حتى الآن طلباتنا المتكررة لوقف هذه الحرب الإجرامية.

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي