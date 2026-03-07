إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

وقال إيرواني في تصريحات له: إن استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن الادعاءات المتعلقة باستهداف أهداف عسكرية في إيران هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها.

وكشف المسؤول الإيراني عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء العدوان، قائلاً: لقد استشهد حتى الآن أكثر من 180 طفلاً إيرانيًا نتيجة هذه الحرب.

وشدد إيرواني على أن إلقاء قنابل زنة 2000 رطل على المناطق المأهولة بالسكان يهدف إلى بث الرعب والهلع في صفوف المدنيين.

وفي انتقاد لاذع لمجلس الأمن الدولي، قال مندوب إيران: لقد تجاهل مجلس الأمن حتى الآن طلباتنا المتكررة لوقف هذه الحرب الإجرامية.