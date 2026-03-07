عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش
مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، تفاصيل اليوم السابع من عملية "الوعد الصادق 4".

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في بيان مصور: إن أبناء الشعب الإيراني في الحرس الثوري، وفي اليوم السابع من الحرب، واستمراراً للموجة الثانية والعشرين من عملية الوعد الصادق 4، وجهوا ضربات قاصمة لجسد العدو.

وخلال هذه العملية، تم استهداف القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة بأسلحة دقيقة؛ مما أسفر عن تدمير الرادار المتطور للقاعدة، إضافة إلى تدمير عنابر صيانة طائرات "MQ9" المسيرة وطائرات التجسس "U2"، ومنظومة "باتريوت" التابعة للأمريكيين.

وأكد المتحدث أن قاعدة الظفرة في الإمارات كانت منطلقاً للجريمة الأمريكية التي استهدفت مدرسة البنات في ميناب وأدت لارتقاء 165 شهيداً، مشدداً على أن العمليات ضد هذه القاعدة جاءت بهدف الانتقام من الأمريكيين الإرهابيين.

وفي سياق متصل، استهدفت هجمات طالت قاعدة علي السالم بصواريخ كروز وباليستية، رادار الإنذار المبكر والمنشآت التابعة له، بالإضافة إلى خزانات الوقود ومدرجين للطيران كان يستخدمهما الأمريكيون في الهجوم على بلادنا، مما أدى لتدميرها بالكامل.

وخلال اليومين الماضيين، تمكن أبطال القوات المسلحة في موجتين من الهجمات المركبة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ باليستية، من تدمير منشآت الرادار والتحكم في الحركة الجوية، ومنشآت الاتصالات الفضائية، ومعدات إمداد الوقود في قاعدة العديد الجوية بشكل كامل. كما أسفر الهجوم على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل عن مقتل 11 أمريكياً حتى الآن.

وفي الجبهة الأخرى، تعرضت الأراضي المحتلة لنيران صواريخ "خيبر شكن" التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري، كما تم استهداف وتدمير مقر آخر للجماعات الانفصالية في إقليم كردستان.
كذلك، وانطلاقاً من عملية مركبة بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة مساء الجمعة، انطلقت الموجة الثالثة والعشرون من عملية "الوعد الصادق 4" برمز "يا صاحب الزمان (عج)".

واستهدفت القوات البرية والبحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات الانتحارية، القواعد الأمريكية والأراضي المحتلة. ومنذ فجر الجمعة، بدأت البحرية التابعة للجيش باستهداف تجمعات العدو وقواعده ومعداته في المنهاد بالإمارات، ومعسكر العديري بالكويت، بالإضافة إلى الأراضي المحتلة، بنيران كثيفة.

واختتم بالقول، إن الدماء الطاهرة لرفاق السلاح الشهداء في الفرقاطة "دنا" تجري في عروق رجال البحرية، وهذا القتال سيستمر حتى إجبار العدو على الندم. ونحذر العدو المجرم والمناهض للبشرية بأن الانتقام والثأر لدم الإمام الشهيد وشهداء الجرائم الأخيرة يقع على رأس أولويات القوات المسلحة، وإن ذكرى هؤلاء الشهداء هي الدافع لغليان الدماء في عروق فدائيي الوطن.. "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

عراقجي: ايران سترد بحزم على اي عمل عدواني

صاروخ خرمشهر 4 وإسقاط الطائرات الأمريكية

