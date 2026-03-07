طوفان مسيّرات إيرانية يطال قواعد أمريكية ومنشآت في الأراضي المحتلة

وذكر البيان أن هذه العمليات بدأت منذ ساعات الفجر واستمرت حتى وقت سابق اليوم، حيث شملت مواقع التجمع والقواعد الأمريكية في منهاد بأبوظبي ومعسكر العديري في الكويت إضافة إلى رادارات ومرافق استراتيجية في سدوت ميخا بالاراضي المحتلة .

وأكد الجيش الإيراني في بيانه: أن القوات البحرية مستعدة لمواصلة العمليات المكثفة ضد أهداف العدو في أي وقت ووفق الخطط العسكرية المقررة، مشددًا على أن هذه الهجمات تأتي ردًا على العدوان والتهديدات المستمرة ضد إيران ومصالحها الوطنية.



وأوضح "إن دماء الشهداء الأعزاء من رفاق سفينة "دينا" تتدفق في شرايين بحارة الجيش، وستستمر هذه المعركة حتى يتوب العدو ذليلا".