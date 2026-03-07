عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

بيان الجيش الايراني..

طوفان مسيّرات إيرانية يطال قواعد أمريكية ومنشآت في الأراضي المحتلة

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش
طوفان مسيّرات إيرانية يطال قواعد أمريكية ومنشآت في الأراضي المحتلة
أعلن الجيش الإيراني في بيانه رقم 15 أن القوات البحرية للجيش شنت موجة واسعة من الهجمات بطائرات مسيرة على قواعد اميركية في المنطقة و الاراضي المحتلة مستهدفة مواقع تجمع الجنود والمرافق الاستراتيجية والأنظمة الرادارية الحيوية.

وذكر البيان أن هذه العمليات بدأت منذ ساعات الفجر واستمرت حتى وقت سابق اليوم، حيث شملت مواقع التجمع والقواعد الأمريكية في منهاد بأبوظبي ومعسكر العديري في الكويت إضافة إلى رادارات ومرافق استراتيجية في سدوت ميخا بالاراضي المحتلة .

وأكد الجيش الإيراني في بيانه: أن القوات البحرية مستعدة لمواصلة العمليات المكثفة ضد أهداف العدو في أي وقت ووفق الخطط العسكرية المقررة، مشددًا على أن هذه الهجمات تأتي ردًا على العدوان والتهديدات المستمرة ضد إيران ومصالحها الوطنية.

وأوضح "إن دماء الشهداء الأعزاء من رفاق سفينة "دينا" تتدفق في شرايين بحارة الجيش، وستستمر هذه المعركة حتى يتوب العدو ذليلا".

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي