أسعار الوقود ترتفع في أمريكا مع إتساع نطاق الصراع في المنطقة

أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكيية ارتفاع متوسط سعر البنزين في المحطات بنحو 7 سنتات ليستقر عند 3.32 دولار للجالون، مسجلاً بذلك الذروة السعرية الأعلى منذ سبتمبر 2024، بعد زيادة أسبوعية إجمالية بلغت 34 سنتاً، أي ما يعادل نمواً بنسبة 11% تقريباً نتيجة تداعيات الحرب.

تجاوزت وتيرة ارتفاع أسعار الديزل نظيرتها في البنزين، حيث قفز المتوسط إلى 4.33 دولار للجالون، وهو المستوى الأعلى الذي يتم رصده منذ نوفمبر 2023، مما يضع ضغوطاً إضافية على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السوق الأمريكية.

وتعزى هذه القفزة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، على خلفية العدوان الصهيوامريكي على ايران وقيام ايران بالرد عليه وخاصة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.