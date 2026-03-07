عاجل:
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

نتيجة العدوان الصهيوامريكي على ايران..

أسعار الوقود ترتفع في أمريكا مع إتساع نطاق الصراع في المنطقة

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش
أسعار الوقود ترتفع في أمريكا مع إتساع نطاق الصراع في المنطقة
سجلت أسعار البنزين في أمريكا قفزة حادة وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف، مدفوعة بتصاعد الصراعات في المنطقة نتيجة العدوان الصهيوامريكي على ايران وما نتج عنه من تعطل لحركة الملاحة الحيوية في مضيق هرمز.

أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكيية ارتفاع متوسط سعر البنزين في المحطات بنحو 7 سنتات ليستقر عند 3.32 دولار للجالون، مسجلاً بذلك الذروة السعرية الأعلى منذ سبتمبر 2024، بعد زيادة أسبوعية إجمالية بلغت 34 سنتاً، أي ما يعادل نمواً بنسبة 11% تقريباً نتيجة تداعيات الحرب.

تجاوزت وتيرة ارتفاع أسعار الديزل نظيرتها في البنزين، حيث قفز المتوسط إلى 4.33 دولار للجالون، وهو المستوى الأعلى الذي يتم رصده منذ نوفمبر 2023، مما يضع ضغوطاً إضافية على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السوق الأمريكية.
وتعزى هذه القفزة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، على خلفية العدوان الصهيوامريكي على ايران وقيام ايران بالرد عليه وخاصة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي