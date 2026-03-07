إيران ترد على غوتيريش: هذه ليست حربا بل عمل عدواني غير مبرر

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في منشور على منصة «إكس»:بينما كانت إيران في خضم مفاوضات دبلوماسية جادة، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر. لقد أعربتم عن قلقكم إزاء المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، لكن ماذا عن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم 175 طفلاً قُتلوا في مدينة ميناب، وغيرهم من ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في الأيام الأخيرة؟

وأكد بقائي أن الأمم المتحدة يجب أن تكون واضحة وصريحة، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا العدوان غير القانوني ضد إيران.