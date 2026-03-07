مدرسة أخرى للبنات تتعرض للعدوان الصهیو-أمريكي غرب إيران + فيديو

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بمبنى المدرسة نتيجة القصف الصهيو الأمريكي.

ويأتي هذا الهجوم في ظل الإعتداءات التي شنته أمريكا وکیان الاحتلال الاسرائيلی يوم السبت الماضي عبر استهداف مواقع مدنية داخل إيران، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية السكنية.

وكانت مدرسة "شجره طيبة" للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران قد تعرضت للقصف في اليوم الأول من العدوان على ايران، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استشهاد ما لا يقل عن 171 تلميذة، إضافة إلى 14 من موظفي المدرسة ومعلميها على الأقل.