الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

مدرسة أخرى للبنات تتعرض للعدوان الصهیو-أمريكي غرب إيران + فيديو

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
١١:٠٤ بتوقيت غرينتش
أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض مدرسة ثانوية للبنات في مدينة سقز بمحافظة كردستان شمال غربي إيران لقصف أمريكي-إسرائيلي، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بمبنى المدرسة نتيجة القصف الصهيو الأمريكي.

ويأتي هذا الهجوم في ظل الإعتداءات التي شنته أمريكا وکیان الاحتلال الاسرائيلی يوم السبت الماضي عبر استهداف مواقع مدنية داخل إيران، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية السكنية.

وكانت مدرسة "شجره طيبة" للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران قد تعرضت للقصف في اليوم الأول من العدوان على ايران، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استشهاد ما لا يقل عن 171 تلميذة، إضافة إلى 14 من موظفي المدرسة ومعلميها على الأقل.

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي