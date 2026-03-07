شكارجي: أي مصدر لأي اعتداء ضد إيران يعد هدفا مشروعا لنا

وقال العميد شكارجي، في تصريحات "إنه منذ اليوم الأول من العدوان على إيران، قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية التي كانت منطلقا للهجمات ضد البلاد فقط.

وأضاف أن إيران لا تسعى مطلقا إلى إلحاق الضرر بدول الجوار أو الدول الإسلامية، مؤكدا احترام طهران لمبدأ حسن الجوار وحرصها على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن ايران لم تهاجم أي دولة لم توفر أراضيها أو مجالها للعدوان علىها، مشددا على أن طهران تحرص على ألا يتعرض أمن هذه الدول للخطر.

وأكد شكارجي أن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية ضد مواقعهما ستتواصل.