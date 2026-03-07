عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

شكارجي: أي مصدر لأي اعتداء ضد إيران يعد هدفا مشروعا لنا

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
١١:١٠ بتوقيت غرينتش
شكارجي: أي مصدر لأي اعتداء ضد إيران يعد هدفا مشروعا لنا
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية،العميد "أبو الفضل شكارجي"، أن إيران لم ولن تستهدف الدول الجارة والعربية، مشددا على ان أي دولة تضع أجواءها أو أراضيها تحت تصرف العدو ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

وقال العميد شكارجي، في تصريحات "إنه منذ اليوم الأول من العدوان على إيران، قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية التي كانت منطلقا للهجمات ضد البلاد فقط.

وأضاف أن إيران لا تسعى مطلقا إلى إلحاق الضرر بدول الجوار أو الدول الإسلامية، مؤكدا احترام طهران لمبدأ حسن الجوار وحرصها على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن ايران لم تهاجم أي دولة لم توفر أراضيها أو مجالها للعدوان علىها، مشددا على أن طهران تحرص على ألا يتعرض أمن هذه الدول للخطر.

وأكد شكارجي أن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية ضد مواقعهما ستتواصل.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شكارجي: أي اعتداء على سفارات إيران يجعل جميع سفارات 'إسرائيل' أهدافًا مشروعة

شكارجي: أي اعتداء على سفارات إيران يجعل جميع سفارات 'إسرائيل' أهدافًا مشروعة

العميد شكارجي: أي تصرف غير محسوب قد يشعل نزاعًا واسعا بالمنطقة

العميد شكارجي: أي تصرف غير محسوب قد يشعل نزاعًا واسعا بالمنطقة

0% ...

آخرالاخبار

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي