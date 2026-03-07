عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

مقر خاتم الأنبياء: 200 جندي أمريكي قتلوا وجرحوا باستهداف قاعدة الظفرة

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش
مقر خاتم الأنبياء: 200 جندي أمريكي قتلوا وجرحوا باستهداف قاعدة الظفرة
أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن الهجمات على القواعد والمواقع الأمريكية في المنطقة تواصلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأمريكي، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية والموارد التابعة له.

وأوضح المتحدث أن الخسائر شملت مقتل 21 عنصرًا وإصابة عدد آخر من أفراد الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، إلى جانب سقوط نحو 200 قتيل وجريح في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن ناقلة نفط تعود ملكيتها إلى جهات أمريكية تعرضت أيضًا للاستهداف في شمال الخليج الفارسي.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي في سياق الهجوم المتواصل والمقتدر على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وفی وقت سابق من اليوم أعلن حرس الثورة الاسلامية ان قواته البحرية استهدفت فجر اليوم السبت قاعدة الظفرة الجوية في الامارات التي تستضيف القوات الامريكية، بعدد كبير من المسيرات الانقضاضية.

ووفقا لما ذكرته العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية ، ان هذه القاعدة تعد من احدى القواعد الجوية الكبرى ومركز السيطرة والتوجية للإرهابيين الامريكيين في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، حيث اصابت الطائرات المسيرة أهدافها بنجاح.

واضاف البيان: وخلال هذا الهجوم، تم استهداف مركز الحرب الجوية ومركز الارتباطات الفضائية ورادارات الانذار المبكر ورادارات التحكم بالحريق.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شكارجي: أي مصدر لأي اعتداء ضد إيران يعد هدفا مشروعا لنا

شكارجي: أي مصدر لأي اعتداء ضد إيران يعد هدفا مشروعا لنا

"طيران الإمارات" تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى دبى

0% ...

آخرالاخبار

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي