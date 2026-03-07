مقر خاتم الأنبياء: 200 جندي أمريكي قتلوا وجرحوا باستهداف قاعدة الظفرة

وأوضح المتحدث أن الخسائر شملت مقتل 21 عنصرًا وإصابة عدد آخر من أفراد الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، إلى جانب سقوط نحو 200 قتيل وجريح في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن ناقلة نفط تعود ملكيتها إلى جهات أمريكية تعرضت أيضًا للاستهداف في شمال الخليج الفارسي.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي في سياق الهجوم المتواصل والمقتدر على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وفی وقت سابق من اليوم أعلن حرس الثورة الاسلامية ان قواته البحرية استهدفت فجر اليوم السبت قاعدة الظفرة الجوية في الامارات التي تستضيف القوات الامريكية، بعدد كبير من المسيرات الانقضاضية.

ووفقا لما ذكرته العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية ، ان هذه القاعدة تعد من احدى القواعد الجوية الكبرى ومركز السيطرة والتوجية للإرهابيين الامريكيين في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، حيث اصابت الطائرات المسيرة أهدافها بنجاح.

واضاف البيان: وخلال هذا الهجوم، تم استهداف مركز الحرب الجوية ومركز الارتباطات الفضائية ورادارات الانذار المبكر ورادارات التحكم بالحريق.