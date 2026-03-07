عاجل:
بقايي: استهداف المطارات المدنية فصل جديد من الجرائم بحق الإيرانيين
ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الجبان على المطارات المدنية واستهداف طائرة مخصصة لنقل الركاب، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي ينفذها العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن استهداف البنية المدنية والطيران التجاري يعكس طبيعة العدوان القائم على الإرهاب والاغتيال، مشددًا على أن إيران لن تترك هذه الاعتداءات من دون رد، وأنها ماضية في الرد بقوة على هذه الجرائم.

وجاءت تصريحات المتحدث بالتزامن مع إعادة نشره رسالة صادرة عن شركة «إيران إير»، أكدت فيها أن الاستهداف المتعمد لطائرة ركاب تابعة لها في بوشهر، جنوب إيران، إلى جانب الهجمات على المطارات المدنية، يكشف عن مستوى خطير من الاعتداء المباشر على المدنيين والمنشآت غير العسكرية.

وفي رسالتها عبر حسابها على منصة «إكس»، قالت شركة «إيران إير»: « لا، لا — الأسلحة النووية لا تُصنّع في المدارس أو المستشفيات أو المتاحف أو ملاعب كرة القدم أو الطائرات التجارية.. ولا في مطار بوشهر أو مطار مهرآباد أو في أي مكان داخل إيران».

وتؤكد طهران أن استهداف المرافق المدنية والطيران المدني يكشف بوضوح حدود الانتهاك الذي بلغه العدوان الامريكي الاسرائيلي، ويعزز من إصرارها على الرد الحاسم.

